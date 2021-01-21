Піар-вигнання Немілостівого або як відволікти українців від підвищених тарифів

Є два варіанта закономірних припущень: або Немілостівий перейшов дорогу комусь із своїх конкурентів, або його скандальний випадок просто використали для дуже потрібної уряду спецоперації по зменшенню актуального народного незадоволення останніми діями влади. Або і те, і інше разом узяте

Є два варіанта закономірних припущень: або Немілостівий перейшов дорогу комусь із своїх конкурентів, або його скандальний випадок просто використали для дуже потрібної уряду спецоперації по зменшенню актуального народного незадоволення останніми діями влади. Або і те, і інше разом узяте

Сьогодні зранку уряд терміново зібрався на своє позачергове засідання, і воно зовсім не стосувалося ані поточної ситуації із вкрай гострою для суспільства проблемою з тарифами на газ та інші комунальні послуги, ані з виникненням якогось, не дай Бог, глобального форс-мажору. На порядку денному Кабміну було лише одне питання - звільнення заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого, якого патрульна поліція запідозрила у водінні автомобілем у нетверезому стані.

Вчора пізно ввечері в мережі з’явилося відео того, як після зупинки патрульними авто її водій, котрий назвав себе заступником міністра, вирішив залишити ключі правоохоронцям та піти, а після кількох попереджень не робити цього поліцейські застосували проти нього силу. На ранок на офіційній сторінці Патрульної поліції України з’явилось повідомлення із акцентом "у зв’язку із великою кількістю запитів та підвищеною увагою до вказаної події".

"Нещодавно пізно вночі, на вулиці Жилянській, екіпаж київських патрульних зупинив автомобіль Mercedes, водій якого порушив правила дорожнього руху, а саме: порушив вимоги дорожного знаку 5.7.1 "Виїзд на дорогу із одностороннім рухом". Під час спілкування виявилося, що за кермом перебуває водій з ознаками алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували водієві пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння, на що він відмовився. Натомість керманич повідомив інспекторам, що він заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, а також пред’явив відповідне посвідчення на підтвердження своєї посади разом із документами для керування транспортним засобом", - відзвітували правоохоронці.

А далі в поясненні поліції було саме те, що зафіксовано на відео - водій підійшов до патрульних, закинув до салону службового автомобіля ключі від свого авто та повідомив, що йде з місця, на команди поліцейських залишатися на місці не реагував, натомість почав козиряти посадою, штовхати патрульних та шарпати за формений одяг, через що на нього вдягнули кайданки. Прізвище героя цього інциденту не називалося, але шляхом банального співставлення посади і фото жодних сумнівів не залишилося – йдеться саме про Немілостівого, якого терміново викликали "на килим" в Кабмін.

"Я вже не раз казав - в нашому уряді немає недоторканих. Ще раз доведемо ці слова діями", - так проанонсував сьогоднішнє урядове позачергове засідання прем’єр Денис Шмигаль. І одразу по його завершенню першим повідомив про результат: "Поведінка, яку дозволив собі заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталій Немілостівий, є неприпустимою. Усі мають бути рівними перед законом. Тому ми оперативно розглянули питання звільнення заступника міністра". Привітав це рішення Кабміну і Офіс президента. Тож, на перший погляд, здається, що все відбулося майже ідеально – топовий чиновник-порушник справедливо і дуже швидко покараний, що погодьтеся, відбувається далеко не щодня. Однак є одне "але", яке якраз стосується оперативності.

Річ у тому, що, як свідчить позначка часу, що є на відеозаписі, інцидент із патрульними та Немілостівим трапився ще 30 грудня 2020 року. Тобто про це у високих владних кабінетах було відомо більше трьох тижнів тому, однак скандальне відео було кимось злите лише тепер, після чого влаштована публічна "страта" дійсно винного можновладця. І тут є два варіанта закономірних припущень: або Немілостівий перейшов дорогу комусь із своїх конкурентів, або його скандальний випадок просто використали для дуже потрібної уряду спецоперації по зменшенню актуального народного незадоволення останніми діями влади. Такий собі відволікаючий маневр від злободенної для більшості українців теми підвищення тарифів. Або і те, і інше разом узяте. Зрештою, є також один цікавий нюанс в цій всій історії – можна лише здогадуватися, скільки ще в "загашниках" МВС та його керівництва подібних зашкварних відео за участю діючих політиків і топ-чиновників.