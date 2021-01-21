Пиар-изгнание Немилостивого или как отвлечь украинцев от повышенных тарифов

Есть два варианта закономерных предположений: или Немилостивый перешел дорогу кому-то из своих конкурентов, или его скандальный случай просто использовали для очень нужной правительству спецоперации по уменьшению актуального народного недовольство последними действиями власти. Или и то, и другое вместе взятое

Есть два варианта закономерных предположений: или Немилостивый перешел дорогу кому-то из своих конкурентов, или его скандальный случай просто использовали для очень нужной правительству спецоперации по уменьшению актуального народного недовольство последними действиями власти. Или и то, и другое вместе взятое

Сегодня утром правительство срочно собралось на свое внеочередное заседание, и оно вовсе не касалось ни текущей ситуации с крайне острой для общества проблемой с тарифами на газ и другие коммунальные услуги, ни с возникновением какого-то, не дай Бог, глобального форс-мажора. На повестке дня Кабмина был лишь один вопрос - увольнение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого, которого патрульная полиция заподозрила в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии.

Вчера поздно вечером в сети появилось видео того, как после остановки патрульными авто ее водитель, который назвал себя заместителем министра, решил оставить ключи правоохранителям и уйти, а после нескольких предупреждений не делать этого полицейские применили против него силу. На утро на официальной странице Патрульной полиции Украины появилось сообщение с акцентом "в связи с большим количеством запросов и повышенным вниманием к указанному событию".

"Недавно поздно ночью, на улице Жилянской, экипаж киевских патрульных остановил автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения, а именно: нарушил требования дорожного знака 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением". Во время общения оказалось, что за рулем находится водитель с признаками алкогольного опьянения. Инспекторы предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он отказался. Зато водитель сообщил инспекторам, что он заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, а также предъявил соответствующее удостоверение подтверждающее его должность вместе с документами для управления транспортным средством", - отчитались правоохранители.

А дальше в объяснении полиции было именно то, что зафиксировано на видео - водитель подошел к патрульным, забросил в салон служебного автомобиля ключи от своего авто и сообщил, что уходит с места, на команды полицейских оставаться на месте не реагировал, зато начал козырять должностью, толкать патрульных и хватать за форменную одежду, за что на него надели наручники. Фамилия героя этого инцидента не называлась, но путем банального сопоставления должности и фото никаких сомнений не осталось – речь идет именно о Немилостивом, которого срочно вызвали "на ковер" в Кабмин.

"Я уже не раз говорил - в нашем правительстве нет неприкасаемых. Еще раз докажем эти слова действиями", - так проанонсировал сегодняшнее внеочередное правительственное заседание премьер Денис Шмыгаль. И сразу по его завершению первым сообщил результат: "Поведение, которое позволил себе заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, является недопустимым. Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно рассмотрели вопрос увольнения заместителя министра". Поприветствовал это решение Кабмина и Офис президента. Поэтому, на первый взгляд, кажется, что все прошло почти идеально – топовый чиновник-нарушитель справедливо и очень быстро наказан, что согласитесь, происходит далеко не каждый день. Однако есть одно "но", которое как раз касается оперативности.

Дело в том, что, как свидетельствует отметка времени, которая есть на видеозаписи, инцидент с патрульными и Немилостивым произошел еще 30 декабря 2020 года. То есть об этом в высоких властных кабинетах было известно более трех недель назад, однако скандальное видео было кем-то слито лишь теперь, после чего устроена публичная "казнь" действительно виновного чиновника. И здесь есть два варианта закономерных предположений: или Немилостивый перешел дорогу кому-то из своих конкурентов, или его скандальный случай просто использовали для очень нужной правительству спецоперации по уменьшению актуального народного недовольство последними действиями власти. Такой себе отвлекающий маневр от злободневной для большинства украинцев темы повышения тарифов. Или и то, и другое вместе взятое. Наконец, есть также один интересный нюанс в этой всей истории – можно только догадываться, сколько еще в "загашниках" МВД и его руководства подобных зашкварных видео с участием действующих политиков и топ-чиновников.