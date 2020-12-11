Воскресити ДАБІ: Чернишов хоче взяти Зеленського змором і згорнути його реформу

Мінрегіон Чернишова вже на наступному засіданні Кабміну буде вимагати повернути інспекторів корупційних органів ДАБК на об’єкти. Наступний крок міністерства – повне повернення повноважень ДАБІ мінімум ще на півроку

Мінрегіон Чернишова вже на наступному засіданні Кабміну буде вимагати повернути інспекторів корупційних органів ДАБК на об’єкти. Наступний крок міністерства – повне повернення повноважень ДАБІ мінімум ще на півроку

Чергове засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю вкотре засвідчило, що ТСК, де помітну роль грає нардеп Олена Шуляк, стала для очільника Мінрегіону Олексія Чернишова інструментом поступової ліквідації реформи містобудування Зеленського. І виглядає так, що стратегічна мета Чернишова-Шуляк - зберегти ДАБІ, яка завжди була непоганим джерело тіньових доходів.

Розпочавши майже дев'ять місяців тому реформу містобудування з рішення щодо ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Президент Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Денис Шмигаль ставили цілком зрозумілу і очевидну для більшості мету – ліквідувати корупцію в містобудуванні, яка набула катастрофічних для держави масштабів. Тоді таке радикальне рішення мало в кого викликало незгоду, адже тотальна корупція в ДАБІ була очевидною, а всі спроби викорінити її, зберігаючи прогнилий орган і тільки змінюючи керівників, виявилися марними.

Тим не менше, в країні існують досить потужні сили, які зацікавлені в корупції в містобудуванні, які за весь час реформи робили все, щоб зупинити її, зберегти ДАБІ та мати корупційні зиски. Що це за сили і чому Чернишов та Шуляк, по суті, грають на їх користь? Примітно, що в гальмуванні реформи неодноразово звинувачували очільника профільного Міністерства розвитку громад та територій Олексія Чернишова, який донедавна просто ігнорував усе, що стосувалося ліквідації ДАБІ та повноцінного запуску органів, що мають перейняти її функції – Державної інспекції містобудування та Державної сервісної служби містобудування.

Проте після того, як в кінці жовтня СБУ провела низку обшуків в ДАБІ та інших органах ДАБК, а керівники новостворених органів звільнені чи відсторонені, в Мінрегіоні почали виявляти неабияку активність в питанні реформи містобудування. Чернишов навіть офіційно проголосив, що відтепер саме його відомство є відповідальним за впровадження реформи. Однак, як свідчать останні події, Міністерство ставить собі за мету не стільки продовження реформи, скільки її згортання. І в цьому йому допомагає створена ще 15 вересня парламентська ТСК.

Останнє засідання ТСК відбулося у п'ятницю, 11 грудня, у форматі відеоконференції, і весь час роботи комісії складалося враження, що комісія нічого і не прагне розслідувати, а лише готує українське суспільство і політикум до остаточного згортання реформи і відновлення ДАБІ у всій її монопольній потузі. На порядку денному засідання 11 грудня було лише одне питання - відновлення дії постанови Кабміну "Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю" від 23 травня 2011 р. № 553, яка була призупинена Постановою Кабміну №219 від 18 березня цього року. Власне, саме Постановою №219, а також "парною" до неї Постановою №218 Уряд і ліквідував ДАБІ та створив нові органи ДІМ та Держсервісбуд.

Чому ТСК, завданням якої є виключно розслідування фактів корупції, раптом починає займатися нормотворчістю та давати "цінні вказівки" Кабінету міністрів – питання з юридичної точки зору вельми цікаве, і на нього ще мають дати відповідь фахові правники. Втім, голова ТСК Андрій Пузійчук не надто переймається, що очолюваний ним орган виходить за межі власних повноважень. Схоже, що пропхати відновлення дії Постанови №553 для нього на сьогодні куди важливіше, можливих звинувачень у перевищенні повноважень ТСК.

Отже, для того, аби задіяти ТСК у відновлені частини повноважень ДАБІ, було застосовано наступну схему. На засідання запросили представників КМДА та кількох мерів українських міст та голів Об'єднаних територіальних громад. Зокрема, були присутні мери Коростишева Житомирської області, Попасної Луганської, Славути Одеської та кількох інших міст. Також в засіданні взяв участь представник Асоціації міст України – такої собі громадської організації, що об'єднує представників місцевого самоврядування.

За яким принципом відбиралися мери і чому саме вони мають доносити думку органів місцевого самоврядування, ніхто так і не пояснив. Втім, свою функцію присутні виконали доволі вправно. Майже усі мери, що виступали на засіданні, говорили приблизно одне й те саме. Реформа містобудування та ліквідація ДАБІ створили у них в регіонах серйозні проблеми, адже втратила дію Постанова №553, яка внормовувала архітектурно-будівельний контроль, і тепер органи місцевого самоврядування, як і інспектори ДАБІ, не можуть перевіряти забудовників. Таким чином забудова відбувається неконтрольовано, і негайно треба повернути все як було.

На що присутній на засіданні заступник Чернишова Василь Лозинський зауважував, що Мінрегіон уже розробив проєкт Постанови Кабміну про вилучення з Постанови №219 пункту 3, яким призупинена дія Постанови №553, що має запустити можливість перевірок об'єктів будівництва. Більше того, Мінрегіон планує включити цей проєкт в порядок денний найближчого засідання Кабміну, щоб цю проблему вирішити.

Заслухавши плюс-мінус одне й те саме від усіх присутніх мерів ТСК швидко дійшла згоди прийняти остаточне рішення щодо звернення до Уряду з пропозицією якнайшвидше відновити дію 553-ї Постанови.

Але це ще не все. Багато хто з присутніх мерів та їхніх представників наполегливо радили ТСК піти ще далі та взагалі скасувати Постанови №218 та №219, що означає повне згортання реформи, повне відновлення всіх повноважень ДАБІ і скасування рішення про утворення ДІМ і Держсервісбуду. При цьому і представники ТСК, і заступник міністра Лозинський в принципі аж ніяк не проти такого розвитку подій, але, звісно, просто в лоба про це заявляти поки не наважуються. В ТСК і Мінрегіоні переважно обмежилися коментарем, мовляв, так, ми розуміємо, що відновлення постанови про архбудконтроль без скасування рішення про ліквідацію ДАБІ створить певні колізії та технічні труднощі, адже ДАБІ зараз в стадії ліквідації, там звільнено уже дуже багато інспекторів, а набрати нових в процесі ліквідації неможливо, тому ми спочатку просто розблокуємо саму можливість контролю по Постанові №553, а уже потім будемо вирішувати, як бути далі.

Тут варто нагадати, що реформа містобудування окрім ліквідації ДАБІ та створення ДІМ та Держсервісбуду, передбачала також прийняття в парламенті нового законодавства, яке б дозволило ДІМ і Держсервісбуду почати виконувати усі повноваження, тобто ДІМ мав би здійснювати контроль та нагляд, а Держсервісбуд – сервісні функції. В Раді були навіть підготовлені відповідні законопроєкти, але через дії різних груп впливу, кожна з яких намагалася додати в нове законодавство щось вигідне саме їй, вони так і залишилися намертво заблокованими в парламентській канцелярії. І ось тепер зусиллями Мінрегіону і за допомоги ТСК вся реформа просто згортається.

І хоча в Мінрегіоні формально все ще погоджуються з тим, що нове законодавство необхідно готувати та нібито продовжувати реформу, але по факту уже неможливо приховати, що справжня мета Чернишова – остаточно скасувати реформу. Лозинський на засіданні ТСК, наприклад, говорить, що для того, аби напрацювати необхідні зміни в законодавство потрібно щонайменше півроку, тому просто зараз треба відновити все в дореформеному стані, а уже потім можна готувати нове законодавство.

Таким чином, маємо наступну ситуацію - Чернишов, який прагне скасування реформи, використовує для цього ТСК, більшість членів якої йому підігрують (найбільш активно нардеп від "Слуги народу" Олена Шуляк). ТСК в цій схемі виступає таким собі легітимізатором ідеї згортання реформи та чинником тиску на Кабмін. Мовляв, якщо в ТСК вважають, що "реформа була корупційна" (а саме такі формулювання там звучать), то відмова Кабміну від згортання реформи буде дією на підтримку корупції.

Ну а щоб все, що відбувається навколо реформи не виглядало як дії проти Президента Володимира Зеленського, адже саме глава держави запустив цю реформу, Чернишов, Шуляк та ТСК діють поступово. Спочатку просто відновлюється дія Постанови №553, в цей же час обережно готується суспільство до думки, що реформа провалилася, була корупційною або ж "недореформою" (як висловилася у себе в "Фейсбуці" після засідання ТСК Олена Шуляк). Потім робиться наступний крок – скасовується Постанова про ліквідацію ДАБІ, але тимчасово, щоб не зупинялася галузь поки нардепи будуть півроку визначатися з новим законодавством. А де півроку, там і рік, і два – затягнути цей процес якомога довше буде питанням техніки. Навіщо Чернишову і Шуляк живий і здоровий "корупційний кліщ" ДАБІ на тілі здорового будівельного ринку – питання, яким можуть зацікавитися правоохоронці.

А той факт, що такими діями Чернишов, Шуляк і компанія підставляють Президента Зеленського, та майже прямо звинувачують його і Прем'єр-міністра Шмигаля в сприянні корупції, членів ТСК не надто хвилює. Схоже зиски з корупційної ДАБІ для когось куди важливіші за рейтинг та політичне майбутнє Президента, завдяки якому вони і потрапили у владу.