Воскресить ГАСИ: Чернишов хочет взять Зеленского измором и свернуть его реформу

Минрегион Чернышова уже на следующем заседании Кабмина будет требовать вернуть инспекторов коррупционных органов ГАСК на объекты. Следующий шаг министерства – полное возвращение полномочий ГАСИ минимум еще на полгода

Минрегион Чернышова уже на следующем заседании Кабмина будет требовать вернуть инспекторов коррупционных органов ГАСК на объекты. Следующий шаг министерства – полное возвращение полномочий ГАСИ минимум еще на полгода

Очередное заседание парламентской Временной следственной комиссии по расследованию фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля в очередной раз показало, что ВСК, где заметную роль играет нардеп Елена Шуляк, стала для главы Минрегиона Алексея Чернышева инструментом постепенной ликвидации реформы градостроительства Зеленского. И выглядит так, что стратегическая цель Чернышова-Шуляк - сохранить ГАСИ, которая всегда была неплохим источник теневых доходов.

Начав почти девять месяцев назад реформу градостроительства с решения о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), Президент Владимир Зеленский и Премьер-министр Денис Шмыгаль ставили вполне понятную и очевидную для большинства цель – ликвидировать коррупцию в градостроительстве, которая приобрела катастрофические для государства масштабы. Тогда такое радикальное решение мало у кого вызвало несогласие, ведь тотальная коррупция в ГАСИ была очевидной, а все попытки искоренить ее, сохраняя прогнивший орган и только меняя руководителей, оказались напрасными.

Тем не менее, в стране существуют достаточно мощные силы, заинтересованы в коррупции в градостроительстве, которые за все время реформы делали все, чтобы остановить ее, сохранить ГАСИ и иметь коррупционные выгоды. Что это за силы и почему Чернышов и Шуляк, по сути, играют в их пользу? Примечательно, что в торможении реформы неоднократно обвиняли главу профильного Министерства развития общин и территорий Алексея Чернышова, который до недавнего времени просто игнорировал все, что касалось ликвидации ГАСИ и полноценного запуска органов, которые должны перенять ее функции – Государственной инспекции градостроительства и Государственной сервисной службы градостроительства.

Однако после того, как в конце октября СБУ провела ряд обысков в ГАСИ и других органах ГАСК, а руководители вновь созданных органов были уволены или отстранены, в Минрегионе начали проявлять изрядную активность в вопросе реформы градостроительства. Чернышов даже официально провозгласил, что отныне именно его ведомство является ответственным за внедрение реформы. Однако, как свидетельствуют последние события, Министерство ставит перед собой цель не столько продолжение, сколько ее свертывание. И в этом ему помогает созданная еще 15 сентября парламентская ВСК.

Последнее заседание ВСК состоялось в пятницу, 11 декабря, в формате видеоконференции, и все время работы комиссии складывалось впечатление, что комиссия ничего и не стремится расследовать, а лишь готовит украинское общество и политикум к окончательному свертыванию реформы и восстановлению ГАСИ во всей ее монопольной мощи. На повестке дня заседания 11 декабря был лишь один вопрос - возобновление действия постановления Кабмина "Об утверждении Порядка осуществления государственного архитектурно-строительного контроля" от 23 мая 2011 г. № 553, которое было приостановлена Постановлением Кабмина №219 от 18 марта этого года. Собственно, именно Постановлением №219, а также "парным" к нему Постановлением №218 Правительство и ликвидировало ГАСИ и создало новые органы ГИГ и Госсервисстрой.

Почему ВСК, задачей которой является исключительно расследование фактов коррупции, вдруг начинает заниматься нормотворчеством и давать "ценные указания" Кабинету министров – вопрос с юридической точки зрения весьма интересный, и на него еще предстоит дать ответ профессиональным юристам. Впрочем, глава ВСК Андрей Пузийчук не слишком переживает, что возглавляемый им орган выходит за пределы собственных полномочий. Похоже, что пропихнуть возобновление действия Постановления №553 для него на сегодня куда важнее возможных обвинений в превышении полномочий ВСК.

Итак, для того, чтобы задействовать ВСК в восстановлении части полномочий ГАСИ, применила следующую схему. На заседание пригласили представителей КГГА и нескольких мэров украинских городов и глав Объединенных территориальных общин. В частности, присутствовали мэры Коростышева Житомирской области, Попасной Луганской, Славуты Одесской и ряда других городов. Также в заседании принял участие представитель Ассоциации городов Украины – некой общественной организации, которая объединяет представителей местного самоуправления.

По какому принципу отбирались мэры и почему именно они должны доносить мнение органов местного самоуправления, никто так и не объяснил. Впрочем, свою функцию присутствующие выполнили довольно ловко. Почти все мэры, которые выступали на заседании, говорили примерно одно и то же. Реформа градостроительства и ликвидация ГАСИ создали у них в регионах серьезные проблемы, ведь потеряло действие Постановление №553, которое нормировало архитектурно-строительный контроль, и теперь органы местного самоуправления, как и инспекторы ГАСИ, не могут проверять застройщиков. Таким образом, застройка происходит неконтролируемо, и немедленно надо вернуть все как было.

На что присутствующий на заседании заместитель Чернышова Василий Лозинский отметил, что Минрегион уже разработал проект Постановления Кабмина об исключении из Постановления №219 пункта 3, которым приостановлено действие Постановления №553, что дает возможность запустить проверки объектов строительства. Более того, Минрегион планирует включить этот проект в повестку дня ближайшего заседания Кабмина, чтобы эту проблему решить.

Заслушав плюс-минус одно и то же от всех присутствующих мэров, ВСК быстро пришла к согласию принять окончательное решение относительно обращения к Правительству с предложением как можно быстрее возобновить действие 553-го Постановления.

Но это еще не все. Многие из присутствующих мэров и их представителей настойчиво советовали ВСК пойти еще дальше и вообще отменить Постановления №218 и №219, что означает полное сворачивание реформы, полное восстановление всех полномочий ГАСИ и отмену решения об образовании ГИГ и Госсервисстроя. При этом и представители ВСК, и заместитель министра Лозинский в принципе отнюдь не против такого развития событий, но, конечно, прямо в лоб об этом заявлять пока не решаются. В ВСК и Минрегионе в основном ограничились комментарием, мол, да, мы понимаем, что восстановление постановления об архстройконтроле без отмены решения о ликвидации ГАСИ создаст определенные коллизии и технические трудности, ведь ГАСИ сейчас в стадии ликвидации, там уволено уже очень много инспекторов, а набрать новых в процессе ликвидации невозможно, поэтому сначала мы просто разблокируем саму возможность контроля по Постановлению №553, а уже потом будем решать, как быть дальше.

Здесь стоит напомнить, что реформа градостроения кроме ликвидации ГАСИ и создания ГИГ и Госсервисстроя предусматривала также принятие в парламенте нового законодательства, которое бы позволило ГИГ и Госсервисстрою начать выполнять все полномочия, то есть ГИГ должна была бы осуществлять контроль и надзор, а Госсервисстрой – сервисные функции. В Раде были даже подготовлены соответствующие законопроекты, но из-за действия различных групп влияния, каждая из которых пыталась добавить в новое законодательство что-то выгодно именно ей, они так и остались намертво заблокированными в парламентской канцелярии. И вот теперь усилиями Минрегиона и при помощи ВСК вся реформа просто сворачивается.

И хотя в Минрегионе формально все еще соглашаются с тем, что новое законодательство необходимо готовить и якобы продолжать реформу, но по факту уже невозможно скрыть, что настоящая цель Чернышова – окончательно отменить реформу. Лозинский на заседании ВСК, например, говорит, что для того, чтобы наработать необходимые изменения в законодательстве, нужно минимум полгода, поэтому просто сейчас надо восстановить все в дореформенном состоянии, а уже потом можно готовить новое законодательство.

Таким образом, имеем следующую ситуацию - Чернышов, который стремится к отмене реформы, использует для этого ВСК, большинство членов которой ему подыгрывают (наиболее активно - нардеп от "Слуги народа" Елена Шуляк). ВСК в этой схеме выступает таким себе легитимизатором идеи сворачивания реформы и фактором давления на Кабмин. Мол, если в ВСК считают, что "реформа была коррупционная" (а именно такие формулировки там звучат), то отказ Кабмина от сворачивания реформы будет действием в поддержку коррупции.

Ну а чтобы все, что происходит вокруг реформы, не выглядело как действия против Президента Владимира Зеленского, ведь именно глава государства запустил эту реформу, Чернышов, Шуляк и ВСК действуют постепенно. Сначала просто восстанавливается действие Постановления №553, в это же время осторожно готовится общество к мысли, что реформа провалилась, была коррупционной или же "недореформой" (как выразилась у себя в "Фейсбуке" после заседания ВСК Елена Шуляк). Затем делается следующий шаг – отменяется Постановление о ликвидации ГАСИ, но временно, чтобы не останавливалась отрасль пока нардепы будут полгода определяться с новым законодательством. А где полгода, там и год, и два – затянуть этот процесс как можно дольше будет делом техники. Зачем Чернышову и Шуляк живой и здоровый "коррупционный клещ" ГАСИ на теле здорового строительного рынка – вопрос, которым могут заинтересоваться правоохранители.

А тот факт, что такими действиями Чернышов, Шуляк и компания подставляют Президента Зеленского и почти прямо обвиняют его и Премьер-министра Шмыгаля в содействии коррупции, членов ВСК не слишком волнует. Похоже выгоды от коррупционной ГАСИ для кого-то куда важнее рейтинга и политического будущего Президента, благодаря которому они и попали во власть.