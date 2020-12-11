Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Львівську облраду

У Львівську обласну раду пройшли депутати від дев'яти партій. Здавалося, що знайти необхідний консенсус при такому строкатому складі партійним вождям буде нелегко. Однак коаліційний альянс сформувався тут на диво швидко, хоч і приніс свої сюрпризи

У Львівську обласну раду пройшли депутати від дев'яти партій. Здавалося, що знайти необхідний консенсус при такому строкатому складі партійним вождям буде нелегко. Однак коаліційний альянс сформувався тут на диво швидко, хоч і приніс свої сюрпризи

RegioNews продовжує цикл статей, в яких розповідає про те, хто і як формує коаліцію в облрадах, а хто опиняється в опозиції. Цього разу ми аналізуємо ситуацію, що склалася після виборів-2020 на Львівщині.

Офіційна обгортка

Як ми і прогнозували, перше місце за підсумками виборів до Львівської облради отримала "Європейська солідарність", чиї набрані 30,82% голосів конвертувалися у 28 мандатів. По дев'ять депутатів - у фракціях "Слуги народу" і "Самопомочі", по сім депутатських місць - у "Батьківщини" і "Голосу", а ще чотири партії - "Свобода", Українська галицька партія, "За майбутнє" і Народний рух України - тепер мають фракції у шість членів кожна.

Як бачимо, щоб отримати більшість в облраді із 84 місць, потрібно було зібрати під крило коаліції не менше 43 "багнетів". Попри першість "ЄС", право партії п'ятого президента стати маткою майбутнього альянсу відразу спробували поставити під сумнів. Голова Львівської ОДА Максим Козицький виступив із заявою, в якій зазначив, що партія "Слуга народу" також має можливість сформувати свою коаліцію. Як з'ясувалося пізніше, таким чином президентська партія намагалася створити переговорну позицію і небезуспішно.

При цьому місцеві лідери "Євросолідарності" публічно розійшлися в поглядах на свою потенційну сумісність зі "слугами". Один з них, голова старого складу облради Олександр Ганущин заявив, що бачить майбутнє депутатської більшості насамперед в об'єднанні з "Батьківщиною", "Голосом", Народним рухом України та Українською галицькою партією. А ось фракції "Самопомочі", "Слуги народу" і "Свободи" потрапили до числа принципово невідповідних партнерів для "ЄС". "Не може бути ніяких домовленостей з тими, з ким не по дорозі. Тобто при формуванні більшості виключено співпрацю зі "слугами", - особливо підкреслив Ганущин.

Водночас лідер обласного партосередку, колишній голова ОДА Олег Синютка, який програв напередодні мерські перегони у Львові Андрію Садовому, допустив участь представників місцевої "ЗеКоманди" у формуванні майбутньої обласної коаліції. Зазначимо також, що політрада Української галицької партії оприлюднила заяву про те, що відмовляється входити в союз з "Європейською солідарністю", втім, пізніше з'ясувалося, що представники УГП в облраді явно проігнорували цю заяву. Здавалося, що Львівщину чекає тривала і непроста коаліціада, але напускний політичний туман почав розвіюватися вже на першій сесії.

Напередодні "ЄС" підписала меморандум про співпрацю з чотирма партіями, серед яких не було "Слуги народу" і "Свободи". В офіційний варіант коаліції крім "Євросолідарності" увійшли "Батьківщина", "Голос", НРУ та УГП. Після цього відбулися вибори голови Львівської облради, на яких перемогла представниця "ЄС" Ірина Гримак. За неї проголосувала разюча більшість в 61 депутат, а її суперник - висуванець "Свободи" Йосиф Ситник - набрав лише 5 голосів.

Як "слуга" став заступником у "порошенківців"

Нагадаємо, що 39-річна уродженка Львова Гримак вже має чималий досвід керівної роботи в регіоні. У 2014-2015 роках вона очолювала Залізничну райадміністрацію Львова, а з 2015-го по 2019-й була заступницею Синютки в ОДА. Гримак також стала першою жінкою на посаді голови Львівської облради. "Через п'ять років ви Львівську область не впізнаєте", — пообіцяла вона після обрання.

Скринька настільки переконливої перемоги представниці партії Петра Порошенка розкривається досить просто - "Євросолідарності" вдалося зібрати набагато ширшу коаліцію, ніж було оголошено офіційно. Її контури стали очевидними відразу після обрання нових заступників голови Львівської облради - Євгенія Гірника з "Батьківщини" (він став першим віцеспікером) і Юрія Холода зі "Слуги народу", який до цього був заступником керівника Львівщини Козицького.

Відзначимо, що "ЄС" аргументувала згоду передати "слугам" важливу віцеспікерську посаду "європейською практикою" і необхідністю "забезпечити права опозиції". Хоча проти кандидатури Холода публічно виступили представники "Руху" і "Свободи", а також особисто Олександр Ганущин.

П'ять на папері - сім в умі

Проте найцікавіше сталося вже на другій сесії новообраної облради, коли депутати ділили керівні посади у 15-ти постійних депутатських комісіях. Представники "ЄС" стали керівниками майже половини комісій – семи, а найбільшу - з питань бюджету та соціально-економічного розвитку - очолив мер Винників (передмістя Львова) Володимир Квурт.

Керувати ще однією ключовою комісією - з питань житлово-комунального господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу - буде відомий в регіоні бізнесмен, який представляє "ЄС", Григорій Козловський. Нагадаємо, що президенту ФК "Рух" (цей футбольний клуб, до речі, лише торік офіційно переїхав з Винників у Львів) серед інших "фабрик, заводів і пароплавів" належить і відома будівельна компанія "Авалон".

По дві комісії отримали фракції "Голос" і "За майбутнє". По одній комісії очолили депутати від "Слуги народу", "Батьківщини", УГП і НРУ. А ось повністю "за бортом" при розподілі посад опинилися представники "Свободи" та "Самопомочі" - вони не отримали посади голів в жодній з комісій. Крім того, навіть заяви на роботу в комісіях деяких членів цих фракцій обрадівська більшість проігнорувала.

Як бачимо, де-факто відсутні в коаліції депутати від політсил Зеленського та Палиці-Коломойського також отримали свій невеликий шматок від обласного пирога. І в результаті такої витонченої комбінації партії п'ятого і шостого президентів буде важко дорікнути в "неприродному союзі". Але чи отримає цей "галицький експеримент" поширення в інших регіонах країни, враховуючи гостру ідіосинкразію Володимира Олександровича до Петра Олексійовича? На це питання можна відповісти хіба що так: "Поживемо - побачимо".