"Сі Сі" Кернес і пошук відповідального. У що перетворився харківський політикум

Актуальна поствиборча практика у Харкові продемонструвала, що без персональної присутності в місті вже переобраного на третій термін мера роботу Харківської міськради вдалося запустити лише через місяць, а в облраді зависання триває й досі

Актуальна поствиборча практика у Харкові продемонструвала, що без персональної присутності в місті вже переобраного на третій термін мера роботу Харківської міськради вдалося запустити лише через місяць, а в облраді зависання триває й досі

Харківські політичні будні чим далі, тим більше стали нагадувати довгограючий, а тому набридлий багатьом серіал. Перша аналогія, яка сама по собі напрошується – призабута вже мильна опера "Санта Барбара". Нагадаємо, там за сюжетом ключовий герой та глава шляхетного сімейства Сі Сі Кепвелл незліченну кількість серій лежить в комі, а тим часом навколо нього вирують пристрасті. Його родичі та знайомі, прихильники і вороги продовжують з’ясовувати стосунки між собою, а також і з самим Сі Сі, котрий приходить до тями лише в наступному сезоні. Одним словом, метушня ще й та, бо всі важливі рішення приймаються особисто власником Capwell Enterprises, а він приймати їх зовсім не в змозі.

Причини заочної "коронації"

В нашому випадку все дуже схоже – в Харкові Геннадія Кернеса не бачили вже майже три місяці, про його поточний стан під час тривалого лікування в берлінській клініці "Шаріте" говорять тільки особливо наближені персони, а повернення градоначальника на батьківщину постійно переноситься. Спочатку це мало б статися одразу після перемоги Кернеса на мерських виборах у третій поспіль раз десь на початку листопада, потім на появу міського голови у харківських широтах очікували вже на початку грудня, тепер же не факт, що його привезуть додому й перед Новим роком. Саме через хворобу Кернеса затягнувся місцевий політичний процес, однак далі тримати ситуацію в такому невизначеному стані було не просто неможливо, а й небезпечно.

Адже наріжне питання, яке хвилює не лише харків’ян: що ж з Кернесом зараз насправді? Ось і сьогодні, коли, нарешті, зібралися на першу свою сесію депутати новообраної Харківської міськради, присутній в залі бізнесмен Павло Фукс вчергове окреслив нинішні самопочуття і настрій у лікарняній палаті Геннадія Адольфовича в загальних рисах. "Дихає він сам, цілий день дихає сам, на ніч вони підключають до апарату. Він рветься додому і хоче Новий рік відсвяткувати", - сказав Фукс, додавши, що, за попередніми прогнозами лікарів, очільник міста зможе прибути до Харкова не раніше 30 грудня.

Тобто жодних конкретних змін у всій цій історії із "Сі Сі" Кернесом повідомлено не було, проте життя, як відомо, не стоїть на місці, тим більше стали назрівати неабиякі пристрасті не лише під стінами мерії, а й у самій сесійній залі. Як наслідок, вирішили діяти негайно шляхом приведення переобраного на третій термін харківського мера до його повноважень без складання ним обов’язкової присяги. Бо, за аргументацією голови міськвиборчкому Ольги Мозгової, закон вимагає, що "присягу складає лише особа, яка вперше була обрана на посаду селищного, сільського або міського голови".

"Ширка" по-харківськи

Така заочна "коронація" градоначальника одразу розв’язала руки депутатам для експрес-голосувань щодо нагальних кадрових питань. Спочатку вони обрали секретарем міськради Ігоря Терехова, чию кандидатуру буцімто запропонував сам Кернес - спеціальним електронним листом. За Терехова, який тепер в разі чого взагалі може стати в.о. мера Харкова, проголосували 73 із 75-ти депутатів, котрі отримали бюлетені (всього у міськраді – 84 місця), проти був один і ще один - утримався. І це при тому, що у "Блоку Кернеса – Успішний Харків" ("БКУХ") тільки 34 мандати, відтак підтримка ініціатив мерської команди у міськраді так і залишилася тотальною.

Ну а подальший розподіл керівництва постійних депутатських комісій показав, який саме вигляд має теперішня харківська коаліція, а також в якому порядку впливовості. Так, представники "БКУХ" очолили 6 комісій, депутати від "Європейської солідарності" – 3 і по одній – від ОПЗЖ та "Слуги народу". Далі швидко було призначено 12 заступників міського голови (першим віце-мером став попередній секретар міськради Олександр Новак, фактично помінявшись місцями з Тереховим) та затверджено склад міськвиконкому.

Хто розрулить нестиковки в облраді

Актуальна поствиборча практика у Харкові продемонструвала, що без персональної присутності в місті Кернеса роботу Харківської міськради вдалося запустити лише через місяць, а в облраді зависання триває й досі. Щоправда, до 11 грудня, коли обласні депутати мають зібратися на першу свою сесію, ще є час. Однак там накопичилося стільки нестиковок і відверто загнаних у глухий кут проблем, що розрулити їх було б дуже складно навіть Кернесу в його найкращі, а не теперішні часи.

Перш за все, багато-що упирається в головне питання, хто ж буде очільником Харківської облради та його заступниками. В принципі, за основу можна взяти такий же склад широкої коаліції, як і в міськраді, а саме: квартет "БКУХ"-"ЄС"-ОПЗЖ-"СН". Але в цій компанії виключно на своїй кандидатурі особливо не наполягають лише "порошенківці", яким, до речі, бути й на обласному рівні в союзі з "медведчуківцями" - якось зовсім не комільфо.

А тим часом ОПЗЖ намагається протиснути в головне облрадівське крісло свого дуже впливового в Харкові Володимира Скоробагача, "Слуга народу" ще кілька тижнів тому заявила про власні претензії на цей портфель для чинної першої заступниці голови ОДА Тетяни Єгорової-Луценко, а у "Блока Кернеса" взагалі є свій "вічний" Сергій Чернов, котрий понад десять років головує в облраді і поступатися комусь цим місцем не має ані найменшого бажання.

Між іншим, щодо Чернова останнім часом стали ширитися чутки, що ще один впливовий харків’янин Арсен Аваков запропонував йому посаду свого заступника у МВС. Це довелося спростовувати особисто Чернову: "Дуже цікаво. Ціную увагу до своєї скромної особи. Втім, мушу розчарувати любителів конструювати складні умоглядні комбінації і просити їх не використовувати моє ім'я і посаду для того, щоб створювати сенсацію на рівному місці. Вважаю за необхідне нагадати, що я йшов на вибори в обласну раду від "Блоку Кернеса - Успішний Харків" і високо ціную підтримку виборців, які надали довіру мені і, перш за все, нашій політичній силі".

Тож, стало зрозуміло, що "кернесівці" і без особистої присутності свого лідера готові стояти на своєму до останнього та конвертувати власне перше місце на виборах в облраду у найголовніший приз і ніяк інакше. До того ж "БКУХ" для облрадівської більшості не вистачає якихось 15 мандатів, що можна покрити окремою співпрацею як із надто амбітною харківською ОПЗЖ, так і з місцевими "слугами народу", чиї апетити має стримати дуже добре знайома команді Кернеса нова голова Харківської ОДА Айна Тимчук. Є в запасі ще такі ж 17 голосів депутатів "Блоку Світличної Разом", тобто варіантів – купа, були б лише бажання домовитися та політична відповідальність. Але з останньою в Харкові – явна проблема.