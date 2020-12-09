"Си Си" Кернес и поиск ответственного. Во что превратился харьковский политикум

Актуальная поствыборная практика в Харькове продемонстрировала, что без персонального присутствия в городе уже переизбранного на третий срок мэра работу Харьковского горсовета удалось запустить лишь через месяц, а в облсовете зависание продолжается до сих пор

Актуальная поствыборная практика в Харькове продемонстрировала, что без персонального присутствия в городе уже переизбранного на третий срок мэра работу Харьковского горсовета удалось запустить лишь через месяц, а в облсовете зависание продолжается до сих пор

Харьковские политические будни чем дальше, тем больше стали напоминать долгоиграющий, а потому поднадоевший многим сериал. Первая аналогия, которая сама по себе напрашивается – подзабытая уже мыльная опера "Санта Барбара". Напомним, там по сюжету ключевой герой и глава благородного семейства Си Си Кепвелл бесчисленное количество серий лежит в коме, а тем временем вокруг него кипят страсти. Его родственники и знакомые, сторонники и враги продолжают выяснять отношения между собой, а также и с самим Си Си, который приходит в себя лишь в следующем сезоне. Одним словом, возня еще та, потому что все важные решения принимаются лично владельцем Capwell Enterprises, а он принимать их не в состоянии.

Причины заочной "коронации"

В нашем случае все очень похоже – в Харькове Геннадия Кернеса не видели уже почти три месяца, о его текущем состоянии во время длительного лечения в берлинской клинике "Шарите" говорят только особо приближенные персоны, а возвращение градоначальника на родину постоянно переносится. Сначала это должно было произойти сразу после победы Кернеса на мэрских выборах в третий раз подряд где-то в начале ноября, потом появления градоначальника в харьковских широтах ожидали уже в начале декабря, теперь же не факт, что его привезут домой и перед Новым годом. Именно из-за болезни Кернеса затянулся местный политический процесс, однако дальше держать ситуацию в таком неопределенном состоянии было не просто невозможно, но и опасно.

Ведь краеугольный вопрос, который волнует не только харьковчан: что же с Кернесом сейчас на самом деле? Вот и сегодня, когда, наконец, собрались на свою первую сессию депутаты новоизбранного Харьковского горсовета, присутствовавший в зале бизнесмен Павел Фукс в очередной раз обозначил нынешние самочувствие и настроение в больничной палате Геннадия Адольфовича в общих чертах. "Дышит он сам, целый день дышит сам, на ночь они подключают к аппарату. Он рвется домой и хочет Новый год отпраздновать", - сказал Фукс, добавив, что, по предварительным прогнозам врачей, глава города сможет прибыть в Харьков не раньше 30 декабря.

То есть, никаких конкретных изменений во всей этой истории с "Си Си" Кернесом сообщено не было. Однако жизнь, как известно, не стоит на месте, более того, стали назревать нешуточные страсти не только под стенами мэрии, а и в самом сессионном зале. Как следствие, решили действовать немедленно путем приведения переизбранного на третий срок харьковского мэра к его полномочиям без обязательной присяги. Потому что, по аргументации председателя горизбиркома Ольги Мозговой, закон требует, что "присягу принимает лишь лицо, впервые избранное на должность поселкового, сельского или городского главы".

"Ширка" по-харьковски

Такая заочная "коронация" градоначальника сразу развязала руки депутатам для экспресс-голосований относительно неотложных кадровых вопросов. Сначала они избрали секретарем горсовета Игоря Терехова, чью кандидатуру якобы предложил сам Кернес - специальным электронным письмом. За Терехова, который теперь в случае чего вообще может стать и.о. мэра Харькова, проголосовали 73 из 75-ти депутатов, которые получили бюллетени (всего в горсовете – 84 места), против был один и еще один - воздержался. И это притом что у "Блока Кернеса – Успешный Харьков" ("БКУХ") только 34 мандата, следовательно, поддержка инициатив мэрской команды в горсовете так и осталась тотальной.

Ну а дальнейшее распределение руководства постоянных депутатских комиссий показало, какой именно вид имеет нынешняя харьковская коалиция, а также в каком порядке влиятельности. Так, представители "БКУХ" возглавили 6 комиссий, депутаты от "Европейской солидарности" – 3 и по одной – от ОПЗЖ и "Слуги народа". Далее быстро было назначено 12 заместителей городского головы (первым вице-мэром стал предыдущий секретарь горсовета Александр Новак, фактически поменявшись местами с Тереховым) и утвержден состав горисполкома.

Кто разрулит нестыковки в облсовете

Актуальная поствыборная практика в Харькове продемонстрировала, что без персонального присутствия в городе Кернеса работу Харьковского горсовета удалось запустить лишь через месяц, а в облсовете зависание продолжается и сейчас. Правда, к 11 декабря, когда областные депутаты должны собраться на свою первую сессию, еще есть время. Однако там накопилось столько нестыковок и откровенно загнанных в тупик проблем, что разрулить их было бы очень сложно даже Кернесу в его лучшие, а не теперешние времена.

Прежде всего, многое упирается в главный вопрос, кто же будет главой Харьковского облсовета и его заместителями. В принципе, за основу можно взять такой же состав широкой коалиции, как и в горсовете, а именно: квартет "БКУХ"-"ЕС"-ОПЗЖ-"СН". Но в этой компании исключительно на своей кандидатуре особо не настаивают лишь "порошенковцы", которым, кстати, быть и на областном уровне в союзе с "медведчуковцами" - как-то совсем не комильфо.

А тем временем ОПЗЖ пытается продавить в главное облсоветское кресло своего очень влиятельного в Харькове Владимира Скоробагача, "Слуга народа" еще несколько недель назад заявила о собственных претензиях на этот портфель для действующей первого заместителя председателя ОГА Татьяны Егоровой-Луценко, а у "Блока Кернеса" вообще есть свой "вечный" Сергей Чернов, который более десяти лет председательствует в облсовете и уступать кому-то это место не имеет ни малейшего желания.

Между прочим, в отношении Чернова в последнее время стали распространяться слухи, что еще один влиятельный харьковчанин Арсен Аваков предложил ему должность своего заместителя в МВД. Это пришлось опровергать лично Чернову: "Очень интересно. Ценю внимание к своей скромной личности. Впрочем, должен разочаровать любителей конструировать сложные умозрительные комбинации и просить их не использовать мое имя и должность для того, чтобы создавать сенсацию на ровном месте. Считаю необходимым напомнить, что я шел на выборы в областной совет от "Блока Кернеса - Успешный Харьков" и высоко ценю поддержку избирателей, которые оказали доверие мне и, прежде всего, нашей политической силе".

Стало понятно, что "кернесовцы" и без личного присутствия своего лидера готовы стоять на своем до последнего и конвертировать собственно первое место на выборах в облсовет в главный приз и никак иначе. К тому же "БКУХ" для облсоветовского большинства не хватает каких-то 15 мандатов, что можно покрыть отдельным сотрудничеством как со слишком амбициозной харьковской ОПЗЖ, так и с местными "слугами народа", чьи аппетиты должна сдержать очень хорошо знакомая команде Кернеса новая глава Харьковской ОГА Айна Тымчук. Есть в запасе еще такие же 17 голосов депутатов "Блока Светличной Разом", то есть вариантов – куча, были бы желание договориться и политическая ответственность. Но с последней в Харькове – явная проблема.