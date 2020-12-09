Міська рада Харкова затвердила список заступників мера Кернеса

Кількість заступників мера Харкова зросла до 12 осіб

Кількість заступників мера Харкова зросла до 12 осіб

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 9 грудня під час сесії Харківської міської ради 8 скликання депутати затвердили 12 заступників міського голови, зокрема, Семена Сироту, який фігурує у кримінальному провадженні.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Згідно із рішенням міської ради, у Геннадія Кернеса, який досі перебуває на лікуванні в Німеччині, буде 12 заступників, раніше їх було 11.

Заступниками Харківського міського голови стали:

Олександр Новак – перший заступник міського голови;

Євгеній Водовозов – заступник міського голови з питань інфраструктури;

Світлана Горбунова-Рубан – заступник міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення;

Олег Дробот – заступник із питань цифрової трансформації;

Костянтин Лобойченко – заступник із питань сім'ї, молоді і спорту;

Тетяна Овіннікова – заступник із питань містобудування, архітектури та земельних відносин;

Семен Сирота – заступник міського голови – Директор департаменту ЖКГ;

Марина Стаматіна – заступник із питань правового забезпечення;

Андрій Руденко – заступник з питань забезпечення життєдіяльності міста;

Тетяна Таукешева – заступник міського голови – директор Департаменту бюджету і фінансів;

Михайло Фатєєв – заступник міського голови – директор Департаменту економіки та комунального майна;

Тетяна Чечетова-Терашвілі – заступник міського голови – керуюча справами виконавчого комітету міської ради.

Під час розгляду питання про заступників мера депутати відмовилися виключити із переліку Семена Сироту, який фігурує у кримінальній справі про розкрадання міського бюджету.

Нагадаємо, 9 грудня на першій сесії Харківської міськради Геннадій Кернес отримав повноваження мера Харкова без складання присяги.

Під час сесії у Харківській міськраді обрали "головуючого" на час відсутності мера і обрали секретаря міськради, який буде вести сесії в разі відсутності мера.

Також ми писали, що одним із заступників мера Харкова може стати директор КП, який перебуває під судом.