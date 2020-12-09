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09 грудня 2020, 15:09 293

Міська рада Харкова затвердила список заступників мера Кернеса

09 грудня 2020, 15:09 293
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Кількість заступників мера Харкова зросла до 12 осіб
Кількість заступників мера Харкова зросла до 12 осіб
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 9 грудня під час сесії Харківської міської ради 8 скликання депутати затвердили 12 заступників міського голови, зокрема, Семена Сироту, який фігурує у кримінальному провадженні.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Згідно із рішенням міської ради, у Геннадія Кернеса, який досі перебуває на лікуванні в Німеччині, буде 12 заступників, раніше їх було 11.

Заступниками Харківського міського голови стали:

  • Олександр Новак – перший заступник міського голови;
  • Євгеній Водовозов – заступник міського голови з питань інфраструктури;
  • Світлана Горбунова-Рубан – заступник міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення;
  • Олег Дробот – заступник із питань цифрової трансформації;
  • Костянтин Лобойченко – заступник із питань сім'ї, молоді і спорту;
  • Тетяна Овіннікова – заступник із питань містобудування, архітектури та земельних відносин;
  • Семен Сирота – заступник міського голови – Директор департаменту ЖКГ;
  • Марина Стаматіна – заступник із питань правового забезпечення;
  • Андрій Руденко – заступник з питань забезпечення життєдіяльності міста;
  • Тетяна Таукешева – заступник міського голови – директор Департаменту бюджету і фінансів;
  • Михайло Фатєєв – заступник міського голови – директор Департаменту економіки та комунального майна;
  • Тетяна Чечетова-Терашвілі – заступник міського голови – керуюча справами виконавчого комітету міської ради.

Під час розгляду питання про заступників мера депутати відмовилися виключити із переліку Семена Сироту, який фігурує у кримінальній справі про розкрадання міського бюджету.

Нагадаємо, 9 грудня на першій сесії Харківської міськради Геннадій Кернес отримав повноваження мера Харкова без складання присяги.

Під час сесії у Харківській міськраді обрали "головуючого" на час відсутності мера і обрали секретаря міськради, який буде вести сесії в разі відсутності мера.

Також ми писали, що одним із заступників мера Харкова може стати директор КП, який перебуває під судом.

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