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09 грудня 2020, 14:05 474

Одним із заступників мера Харкова може стати директор КП, який перебуває під судом, - ЗМІ

09 грудня 2020, 14:05 474
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Про це стало відомо з проєкту рішення сесії міськради
Фото city.kharkov.ua
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Одним з 12-ти заступників мера міста на сьогоднішній, 9 січня, на сесії Харківської міської ради нового скликання може бути призначений обвинувачений у розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні директор комунального підприємства міськради «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» Семен Сирота.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Харків Times.

Сироту пропонується призначити заступником харківського міського голови з питань житлово-комунального господарства.

Раніше цю посаду обіймав Андрій Руденко, але його планують перевести на знову запроваджувану посаду заступника з питань забезпечення життєдіяльності міста.

Довідка: у липні 2016 року прокуратура повідомила Сироті про підозру у розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК). У серпні того ж року обвинувальний акт щодо Сироти та представників ТОВ "Астек" був переданий в Московський районний суд Харкова. Слухання справи постійно переноситься і не завершено досі.

Як повідомлялося раніше, три чиновниці Кернеса відмовилися від депутатства в мерії.

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