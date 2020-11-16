В Одесі почали розслідування проти членів місцевої ТВК
Одеські правоохоронці почали розслідування за фактом ухилення членів місцевої територіальної виборчої комісії від виконання своїх обов'язків.
Як передає RegioNews, про це повідомили в ГУ Нацполіції Одеської області.
Наголошується, що заява про це написало довірена особа одного з кандидатів на посаду міського голови. На його думку, члени міської ТВК ухиляються від виконання своїх обов'язків, що робить неможливим її подальшу роботу.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 5 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України.
Раніше повідомлялося, що у Полтаві зафіксували провокації проти кандидата в мери від "Слуги народу".