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16 листопада 2020, 09:06 396

В Одесі почали розслідування проти членів місцевої ТВК

16 листопада 2020, 09:06 396
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Членів комісії підозрюють в ухиленні від обов'язків
Членів комісії підозрюють в ухиленні від обов'язків
Фото: з відкритих джерел
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Одеські правоохоронці почали розслідування за фактом ухилення членів місцевої територіальної виборчої комісії від виконання своїх обов'язків.

Як передає RegioNews, про це повідомили в ГУ Нацполіції Одеської області.

Наголошується, що заява про це написало довірена особа одного з кандидатів на посаду міського голови. На його думку, члени міської ТВК ухиляються від виконання своїх обов'язків, що робить неможливим її подальшу роботу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 5 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у Полтаві зафіксували провокації проти кандидата в мери від "Слуги народу".

поліція ТВК Одеса область вибори
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