Ексначальник порту, корупціонер і адвокат. Хто бореться за крісла мерів на Одещині

Передвиборча ситуація у великих містах Одеської області різниться. Якщо в Ізмаїлі великі шанси у чинного мера, який поставив на минулих виборах рекорд підтримки, то в Чорноморську після відходу «вічного мера» шанси двох кандидатів зрівнялися, а курортна Затока і зовсім живе скандалами

Передвиборча ситуація у великих містах Одеської області різниться. Якщо в Ізмаїлі великі шанси у чинного мера, який поставив на минулих виборах рекорд підтримки, то в Чорноморську після відходу «вічного мера» шанси двох кандидатів зрівнялися, а курортна Затока і зовсім живе скандалами

Місто без мера

Після відходу в 2019-му Алли Гінак з поста мера Білгорода-Дністровського містом півтора року керував секретар міськради. Колишній градоначальник, як її називають злі язики, "вдова з чотирма дітьми", мала тривалий конфлікт з міською радою, більшість в якій контролюється колишнім регіоналом, нардепом минулих скликань Віталієм Барвіненко. Після чергового блокування міськими депутатами ініціатив мера Гінак написала заяву і покинула місцеву мерію. Втім, у її послідовника - секретаря Білгород-Дністровської міськради, в. о. міського голови Віктора Грозова, мабуть, комунікація з депутатами також порушилася, через що в квітні йому спалили автомобіль прямо біля будівлі міськради.

На фото: Ігор Нановський

Тепер жителі "безголового" міста зможуть обрати нового градоначальника - міськвиборчком зареєстрував 10 кандидатів. Серед найбільш вірогідних кандидатів – колишній мер Білгорода-Дністровського Ігор Нановський, який керував містом до 2015 року. За рік до закінчення каденції він попався на великому хабарі, який йому заніс депутат міськради, який володіє автостанцією. Далі пішла низка судів, перша інстанція відправила Нановського на 6 років за ґрати і прямо із залу суду його відправили в СІЗО. Але колишній мер оскаржив вирок, потім прокуратура подала апеляцію, і в серпні цього року повинні були знову приступити до розгляду справи. Однак служителі Феміди не завадили ексградоначальнику йти на вибори, балотуючись від "Батьківщини".

Депутат міськради від ОПЗЖ Віталій Граждан також мітить на пост мера. Раніше він працював слідчим військової прокуратури, а останні п'ять років не має офіційної роботи. Конкуренцію йому складе ексголова Білгород-Дністровської РДА Сергій Ільченко, який займав свій пост до початку цього року. Також претендує на посаду мера Олександр Морозов, який працює директором відомої на всю країну місцевої фортеці. А від "Слуги народу" йде місцевий аграрій Борис Юрескул. Кандидат, якого партія відібрала завдяки опитуванню серед жителів, виховує десятьох дітей. Ну а сама Алла Гінак після відставки політику вирішила не кидати: в 2019-му вона балотувалася в парламент, а зараз буде йти в Одеську облраду від партії "За майбутнє".

Лідер симпатій

На фото: Андрій Абрамченко

Розклад в Ізмаїлі очевидна для багатьох. Чинний мер Андрій Абрамченко, який управляє містом з 2010-го, поставив на минулих виборах рекорд по області. Набравши тоді 94% голосів, він залишається лідером симпатій і в цей раз. Абрамченко вдало змінює забарвлення частіше, ніж проходять вибори. У 2010 році він переміг як кандидат від "Сильної України", через два роки став "регіоналом", в 2015-му йшов на вибори від БПП "Солідарність", а зараз – від "слуг". При цьому якщо раніше мер входив в орбіту впливу братів Урбанських, то тепер вони опинилися по різні боки барикади. Коли ексголова облради Анатолій Урбанський очолив одеській обласний партосередок "За майбутнє", то мер Абрамченко прокоментував це сухо: мовляв, "це його особисте рішення, яке не збігається з нашим".

Серед інших претендентів – депутат місцевої міськради від ОПЗЖ Сніжана Кравцуненко, яка вісім років тому потрапила в скандал, проїхавши на позашляховику по ринку. Спортивний діяч Олег Шиляєв балотується від "Батьківщини", а ветеран політики В'ячеслав Страшилин йде як самовисуванець.

"Оновлення влади"

"Вічний мер" Чорноморська 75-річний Валерій Хмелюнюк, який обирався упродовж шести скликань, вирішив більше не балотуватися. Міський голова, який обіймав посаду в 1994-му, заявив, що у владі "має відбутися оновлення".

На фото: Юрій Крук

Що до наступника, то донедавна таким вважав себе Юрій Крук, який був заступником Хмельнюка, але встиг побити горщики з градоначальником і покинув мерію. Колишній начальник місцевого порту прославився скандалом з корупційними схемами на судноремонтному заводі, а самою гучною виявилася історія з будівництвом мосту в Чорноморськ, який зводиться досі. Після затвердженого у 2016 році кошторису проєкт подорожчав спочатку на 85 мільйонів, потім - ще на 27 млн і в підсумку склав 245 млн грн. Крук розраховував без проблем виграти вибори, балотуючись від "Довіряй справах" Геннадія Труханова, але зараз його планам може перешкодити місцевий політик Василь Гуляєв, який користується в місті популярністю і висувається від "За майбутнє" Ігоря Палиці. Гуляєв, навпаки, в скандалах засвітитися не встиг, а тому почував себе вже ледве чи не мером Крук тепер починає нервувати.

"Слуга народу" висунула кандидатом в мери, депутата міськради від БПП "Солідарність" Катерину Чигиринську. При цьому вона - давня соратниця поки ще чинного мера Хмельнюка і член виконкому.

Усіх зняти!

Найцікавіша передвиборча ситуація склалася в Затоці. Селище хоч і невелике, але дуже цінне - як з боку вартості тутешніх земель біля моря, так і тому, що стало одним з головних місць тяжіння курортників після російської окупації Криму. Щодо подій, які відбуваються у місцевому виборчкомі, можна знімати бойовик – з бійками, крадіжкою документів, недопуском кандидатів і так далі.

Почалося з того, що місцева комісія відмовила у реєстрації ряду кандидатів на пост глави ОТГ, включаючи висуванців "Батьківщини", "За майбутнє" і навіть "Слуги народу". Таке рішення – проміжний підсумок боротьби між двома групами. Перша пов'язана зі скандальним екссекретарем сільради В'ячеславом Бокієм, на якому досі висить справу по розкраданню землі. Зараз обов'язки голови сільради виконує його людина Юрій Чередниченко, і на посаду глави ОТГ претендує його ставленик - інженер технагляду сільради Олександр Васильєв.

На фото: Станіслав Клименко

Друга група – прихильники одеського адвоката Олександра Погорілого, який відстоює інтереси естонського інвестора. Першим проєктом закордонного бізнесмена повинна була стати нова набережна, перший кілометр якої відкривав ще Михайло Саакашвілі. Кандидатом від Погорілого, а формально - від "слуг", є адвокат Станіслав Клименко. Третій кандидат – голова сусіднього курортного селища Кароліно-Бугаз Андрій Апанасенко. Ще один яскравий претендент – блогер і журналіст Ірина Гриб, яка працює на каналі сирійського забудовника Аднана Ківана. Дівчина вже повідомила в соцмережах, що збирається ставити намет, з якої буде стежити за подіями у виборчкомі.

Більшість членів комісії було у Бокія – 10 з 18-ти. Хоч голова виборчкому Роман Романенко лояльний до Погорєлова, це не допомогло останньому зареєструвати свого кандидата. Все змінилося з ніг на голову буквально днями, коли включився адмінресурс. Білгород-Дністровська районна комісія нагадала про свої права, і замінила вісьмох членів комісії – прихильників Бокія. Ситуація докорінно змінилася: кандидата від "слуг" зареєстрували, а інженера з боку скандального ексголови сільради зняли з виборів. Більш того, Білгород-Дністровська прокуратура відразу ж направила до суду обвинувальний акт по Бокію та його помічникові, яким закидають розтрату бюджетних коштів у розмірі понад 1,5 млн грн. Після чого рішення Київського райсуду Одеси колишній керівник Затоки був оголошений в розшук, тобто чи то ще буде.