Экс-начальник порта, коррупционер и адвокат. Кто борется за мэрские кресла на Одесчине

Предвыборная ситуация в крупных городах Одесской области разнится. Если в Измаиле большие шансы у действующего мэра, поставившего на прошлых выборах рекорд поддержки, то в Черноморске после ухода «вечного мэра» шансы двух кандидатов сравнялись, а курортная Затока и вовсе живет скандалами

Предвыборная ситуация в крупных городах Одесской области разнится. Если в Измаиле большие шансы у действующего мэра, поставившего на прошлых выборах рекорд поддержки, то в Черноморске после ухода «вечного мэра» шансы двух кандидатов сравнялись, а курортная Затока и вовсе живет скандалами

Город без мэра

После ухода в 2019-м Аллы Гинак с поста мэра Белгорода-Днестровского городом полтора года управлял секретарь горсовета. Бывший градоначальник, как ее называют злые языки, "вдова с четырьмя детьми", имела затянувшийся конфликт с городским советом, большинство в котором контролируется бывшим "регионалом", нардепом прошлых созывов Виталием Барвиненко. После очередного блокирования городскими депутатами инициатив мэра Гинак написала заявление и покинула местную мэрию. Впрочем, у ее последователя - секретаря Белгород-Днестровского горсовета, и. о. городского головы Виктора Грозова, видимо, коммуникация с депутатами также нарушилась, из-за чего в апреле ему сожгли автомобиль прямо возле здания горсовета.

На фото: Игорь Нановский

Теперь жители "обезглавленного" города смогут избрать нового градоначальника - горизбирком зарегистрировал 10 кандидатов. Среди наиболее вероятных кандидатов – бывший мэр Белгорода-Днестровского Игорь Нановский, который руководил городом до 2015 года. За год до истечения каденции он попался на крупной взятке, которую ему занес депутат горсовета, владеющей автостанцией. Далее последовала череда судов, первая инстанция отправила Нановского на 6 лет за решетку и прямо из зала суда его отправили в СИЗО. Но бывший мэр обжаловал приговор, прокуратура потом подала апелляцию, и в августе этого года должны были снова приступить к рассмотрению дела. Однако служители Фемиды не помешали экс-градоначальнику идти на выборы, баллотируясь от "Батькивщины".

Депутат горсовета от ОПЗЖ Виталий Граждан также метит на пост мэра. Ранее он работал следователем военной прокуратуры, а последние пять лет не имеет официальной работы. Конкуренцию ему составит экс-глава Белгород-Днестровской РГА Сергей Ильченко, который занимал свой пост до начала этого года. Также претендует на должность мэра Александр Морозов, работающий директором известной на всю страну местной крепости. А от "Слуги народа" идет местный аграрий Борис Юрескул. Кандидат, которого партия отобрала благодаря опросу среди жителей, воспитывает десятерых детей. Ну а сама Алла Гинак после отставки политику решила не бросать: в 2019-м она баллотировалась в парламент, а сейчас будет идти в Одесский облсовет от партии "За майбутне".

Лидер симпатий

На фото: Андрей Абрамченко

Расклад в Измаиле очевиден для многих. Действующий мэр Андрей Абрамченко, который управляет городом с 2010-го, поставил на прошлых выборах рекорд по области. Набрав тогда 94% голосов, он остается лидером симпатий и в этот раз. Абрамченко удачно меняет окрас чаще, чем проходят выборы. В 2010 году он победил как кандидат от "Сильной Украины", через два года стал "регионалом", в 2015-м шел на выборы от БПП "Солидарность", а сейчас – от "слуг". При этом если раньше мэр входил в орбиту влияния братьев Урбанских, то теперь они оказались по разные стороны баррикады. Когда экс-глава облсовета Анатолий Урбанский возглавил одесскую областную партячейку "За майбутне", то мэр Абрамченко прокомментировал это сухо: мол, "это его личное решение, которое с нашим не совпадает".

Среди других претендентов – депутат местного горсовета от ОПЗЖ Снежана Кравцуненко, которая восемь лет назад попала в скандал, проехав на внедорожнике по рынку. Спортивный деятель Олег Шиляев баллотируется от "Батькивщины", а ветеран политики Вячеслав Страшилин идет как самовыдвиженец.

"Обновление власти"

"Вечный мэр" Черноморска 75-летний Валерий Хмелюнюк, который избирался на протяжении шести созывов, решил больше не баллотироваться. Городской голова, который занял пост в 1994-м, заявил, что во власти "должно произойти обновление".

На фото: Юрий Крук

Что до преемника, то до недавних пор таковым считал себя Юрий Крук, который был заместителем Хмельнюка, но успел побить горшки с градоначальником и покинул мэрию. Бывший начальник местного порта прославился скандалом с коррупционными схемами на судоремонтном заводе, а самой громкой оказалась история со строительством моста в Черноморск, который возводится до сих пор. После утвержденной в 2016 году сметы проект подорожал сначала на 85 миллионов, потом - еще на 27 млн и в итоге составил 245 млн грн. Крук рассчитывал без проблем выиграть выборы, баллотируясь от "Доверяй делам" Геннадия Труханова, но сейчас его планам может помешать местный политик Василий Гуляев, который пользуется в городе популярностью и выдвигается от "За майбутне" Игоря Палицы. Гуляев, напротив, в скандалах засветиться не успел, а потому чувствовавший себя уже чуть ли не мэром Крук теперь начинает нервничать.

"Слуга народа" выдвинула кандидатом в мэры депутата горсовета от БПП "Солидарность" Екатерину Чигиринскую. При этом она - давняя соратница пока еще действующего мэра Хмельнюка и член исполкома.

Всех снять!

Самая интересная предвыборная ситуация сложилась в Затоке. Поселок хоть и небольшой, но очень ценный - как со стороны стоимости здешних земель у моря, так и потому, что стал одним из главных мест притяжения курортников после российской оккупации Крыма. По событиям, которые происходят в местном избиркоме, впору снимать боевик – с драками, воровством документов, недопуском кандидатов и так далее.

Началось с того, что местная комиссия отказала в регистрации ряду кандидатов на пост главы ОТГ, включая выдвиженцев "Батькивщины", "За майбутне" и даже "Слуги народа". Такое решение –промежуточный итог борьбы между двумя группами. Первая связана со скандальным экс-секретарем сельсовета Вячеславом Бокием, на котором до сих пор висит дело по хищению земли. Сейчас обязанности главы сельсовета исполняет его человек Юрий Чередниченко, и на главу ОТГ претендует его ставленник - инженер технадзора сельсовета Александр Васильев.

На фото: Станислав Клименко

Вторая группа – сторонники одесского адвоката Александра Погорелого, который отстаивает интересы эстонского инвестора. Первым проектом заграничного бизнесмена должна была стать новая набережная, первый километр которой открывал еще Михаил Саакашвили. Кандидатом от Погорелого, а формально - от "слуг", является адвокат Станислав Клименко. Третий кандидат – глава соседнего курортного поселка Каролино-Бугаз Андрей Апанасенко. Еще один яркий претендент – блогер и журналист Ирина Гриб, работающая на канале сирийского застройщика Аднана Кивана. Девушка уже сообщила в соцсетях, что собирается ставить палатку, из которой будет следить за событиями в избиркоме.

Большинство членов комиссии было у Бокия – 10 из 18-ти. Хоть глава избиркома Роман Романенко лоялен к Погорелому, это не помогло последнему зарегистрировать своего кандидата. Все поменялось с ног на голову буквально на днях, когда включился админресурс. Белгород-Днестровская районная комиссия напомнила о своих правах, и заменила восьмерых членов комиссии – сторонников Бокия. Ситуация изменилась в корне: кандидата от "слуг" зарегистрировали, а инженера со стороны скандального экс-главы сельсовета сняли с выборов. Более того, Белгород-Днестровская прокуратура тут же направила в суд обвинительный акт по Бокию и его помощнику, которым вменяют растрату бюджетных средств в размере более 1,5 млн грн. После чего решением Киевского райсуда Одессы бывший руководитель Затоки был объявлен в розыск, то есть то ли еще будет.