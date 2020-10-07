Вибори-2020: чому Мелітополю не потрібен мер

Основна боротьба у «черешневому краї» розвернеться за депутатську більшість у міській раді. Якщо якійсь з політичних сил вдасться її «взяти», то бургомістру дістанеться роль весільного генерала

Основна боротьба у «черешневому краї» розвернеться за депутатську більшість у міській раді. Якщо якійсь з політичних сил вдасться її «взяти», то бургомістру дістанеться роль весільного генерала

Мелітополь має всі шанси потрапити у гучні виборчі скандали. Як з’ясував RegioNews, саме такий розвиток подій, враховуючи існуючий список кандидатів на посаду міського голови, прогнозують політичні експерти. Методи, які можуть застосовувати претенденти на головну посаду міста – геть примітивні та перевірені часом: підкуп виборців, "каруселі" та застосування адмінресурсу.

"Ой, Вань, дивися, які клоуни!"

Мелітопольська міська територіальна виборча комісія зареєструвала лише 8 бажаючих зайняти головне крісло в місті. Кандидатів не так вже й багато, проте боротьба між ними обіцяє бути цікавою та жорсткою.

На фото: Іван Федоров

Найпершим подав документи до міської ТВК на реєстрацію кандидатом в мери Мелітополя 32-річний Іван Федоров. Фігура – досить впізнавала в цьому славетному місті, а з недавніх пір – ще й за його межами. Справа в тому, що пан Федоров, не дивлячись на свій молодий вік, вже встиг покерувати Мелітополем. Він протягом п’яти років працював заступником тутешнього градоначальника, до зони його відповідальності входили комунальні, архітектурні та будівельні питання.

Після цього Федоров на запрошення київського мера Віталія Кличка перейшов на роботу до столичної міської адміністрації. Там він керував департаментом транспортної інфраструктуру, проте у столиці затримався не надовго – вже через три місяці його було призначено заступником очільника Запорізької облдержадміністрації. Наразі пан кандидат в мери займає посаду першого заступника голови ОДА. Слід також зазначити, що свого часу Федоров обирався депутатом Мелітопольської міськради, а у 2015-му – депутатом Запорізької облради від Блока Петра Порошенка "Солідарність".

Сам Іван Федоров у своїх численних інтерв’ю не раз говорив про те, що у "велику політику" його привів покійний мер Мелітополя Дмитро Сичов, який трагічно загинув у ДТП у 2010 році. Проте, судячи с офіційної біографії Федорова, ключову роль в його кар’єрі зіграв інший місцевий політик – Сергій Мінько, який був секретарем місцевої міськради, потім обирався мером міста, а наразі є народним депутатом та входить у Верховній Раді до депутатської групи "За майбутнє".

Свого часу саме Мінько разом з Федоровим фігурували у гучних корупційних скандалах. Їх звинувачували у "відмиванні" грошей на будівництві соціальних об’єктів, "кришуванні" нелегального бізнесу з маршрутних перевезень. Окрім того, обом закидали організацію суттєвих порушень при проведенні виборів, в тому числі і до міської ради.

Слід зазначити, що до пана Федорова досить неоднозначне ставлення як серед політиків і чиновників всіх запорізьких рівнів, так і серед бізнесменів. Кореспонденту RegioNews розповідали кілька історій про те, як високопосадовець обманював підприємців, обіцяючи їм вигідні тендери та інші фінансові "плюшки" в обмін на певні послуги з боку комерсантів. Проте дуже часто свого слова пан Іван не дотримує. Враховуючи той факт, що заяв проти Федорова стосовно шахрайства до правоохоронців не надходило, а сам чиновник ці розмови не коментує, то вони поки лишаються на рівні чуток.

Також його опонентам поки не вдається довести ще один неприємний момент – його все частіше звинувачують у вживанні заборонених в українським законодавством препаратів. У приватних розмовах про це говорять чи не всі співробітники Запорізької ОДА, проте чи відповідає це дійсності, поки невідомо.

А ось те, що на виборах міського голови Мелітополя у Федорова буде неабияка підтримка з боку діючої влади – факт. Як вже говорилося вище, у пана кандидата - дружні і давні стосунки з нардепом Міньком. Саме від його політичної партії "Команда Сергія Мінька" він висувається на мерські вибори у Мелітополі. То ж можна припустити, що Мінько зможе задіяти весь власний ресурс, аби забезпечити перемогу своїй людині.

"Якщо Федорову вдасться перемогти на виборах мера, то це перемога на 80% буде складатись з підкупу виборців та різноманітних порушень при організації та проведенні виборів та підрахунку голосів. Як показує практика попередніх виборів, ці хлопці (має на увазі Федорова та команду Мінька – авт.) це роблять професійно", - розповів RegioNews наш постійний політичний експерт.

"Слуги" вже не ті

На фото: Володимир Крейденко

Конкуренцію Івану Федорову на мерських виборах складе ще один молодий політик – 33-річний Володимир Крейденко, який нині є нардепом від "Слуги народу", а також намагався очолити список кандидатів до Мелітопольської міськради. І якщо кандидатом на посаду міського голови його зареєстрували, то увійти до ради ані йому, ані його "зеленим" колегам не вдасться – міська ТВК відмовила партії в реєстрації кандидатів через низку суттєвих порушень при подачі документів.

Раніше в Запорізькій області говорили про те, що місцеві "слуги" ще заздалегідь домовились з місцевими, так би мовити, елітами і просто "злили" партію на місцевих виборах: десь ніби продали місця, десь – виставили непрохідних кандидатів. То ж версію про те, що "помилки ЗеКоманди" є банальним саботажем, виключати не слід.

Те ж саме стосується і претендента на головне крісло міста. Рівень впізнаванності та особистий рейтинг пана Крейденка дуже близька до нуля. Ті, хто про нього чув, можуть згадати про депутата лише в контексті його трешевих появ у приміщенні міськради, де він то на столі гарцював, то депутатів водою обливав. Відтак у даному контексті пана нардепа, певне, взагалі не слід серйозно розглядати в якості реального претендента на перемогу. Також, скоріш за все, не спрацює і партійний бренд. Як кажуть, і часи, і "слуги" вже не ті.

Його роки – його багатство

Побореться за крісло мелітопольського мера також і представник відомої місцевої династії. Євген Балицький – відомий в Мелітополі бізнесмен та політик, кілька разів обирався народним депутатом, проте у 2019 році програв по округу вищезгаданому Сергію Міньку. Відомий своєю ультрапроросійською позицією, його син живе у нині окупованому Росією Криму. Поговорюють, що з початком російсько-української війни він фінансував певних людей та організації, яких місцеві патріоти називають головними сепаратистами міста.

На фото: Віталій Балицький

Євген Балицький керує місцевим осередком "Опозиційного блоку", йде першим номером у списку цієї політсили. Проте в боротьбу за крісло мера вступати не планує, а замість нього це зробить його батько – Віталій Балицький. Сам пан Євген поки що не прокоментував таке рішення, проте політичні експерти RegioNews говорять про те, що Балицький-молодший чудово розуміє, що шансів конкурувати з тим же Федоровим в нього не так вже й багато. Особливо враховуючи попередню поразку на парламентських виборах та дві програні боротьби за мерське крісло (балотувався у 1998 та 2002 роках). На погляд політологів, опитаних RegioNews, Балицький-старший мав би деякі шанси на перемогу, проте на вибір містян може вплинути його вік – Віталію Броніславовичу вже 76 років.

Своїх кандидатів на посаду міського голови висунули також "Батьківщина", ОПЗЖ, "Наш край" та "Партія ветеранів Афганістану". Втім, за словами політичних експертів, ніхто з них перемоги не отримає – дуже низькі рейтинги та довгі шлейфи корупційних скандалів.

Тим часом все частіше в кулуарах говорять про те, що посада міського голови не є головною метою основних політичних гравців на мелітопольській арені. На часі – отримати більшість у місцевій раді, призначити свого секретаря міськради і таким чином отримати повну владу в місті, в тому числі і над бюджетними потоками.

За даними різних соціологічних досліджень, на даний момент основну кількість голосів мелітопольців розділять між собою парті "Команда Сергія Мінька" та ОПЗЖ. Тому пасьянс може скластися дуже просто: той же Іван Федоров – мер, а представник від ОПЗЖ – секретар ради зі своєю квотою на заступників градоначальника. Хоча як будуть уживатися ці дві політичні сили та чим це обернеться для славетного Мелітополя – можна тільки здогадуватись.