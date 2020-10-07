Выборы-2020: почему Мелитополю не нужен мэр

Основная борьба в «черешневом крае» развернется за депутатское большинство в городском совете. Если какой-то из политических сил удастся его «взять», то бургомистру достанется роль свадебного генерала

Основная борьба в «черешневом крае» развернется за депутатское большинство в городском совете. Если какой-то из политических сил удастся его «взять», то бургомистру достанется роль свадебного генерала

Мелитополь имеет все шансы попасть в громкие выборные скандалы. Как выяснил RegioNews, именно такое развитие событий, учитывая существующий список кандидатов на должность городского головы, прогнозируют политические эксперты. Методы, которые могут применять претенденты на главную должность города – совсем примитивные и проверенные временем: подкуп избирателей, "карусели" и применение админресурса.

"Ой, Вань, смотри, какие клоуны!"

Мелитопольская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала всего 8 желающих занять главное кресло в городе. Кандидатов не так уж и много, однако борьба между ними обещает быть интересной и жесткой.

На фото: Иван Федоров

Самым первым подал документы в городскую ТИК на регистрацию кандидатом в мэры Мелитополя 32-летний Иван Федоров. Фигура – довольно узнаваемая в этом славном городе, а с недавних пор – еще и за его пределами. Дело в том, что господин Федоров, не смотря на свой молодой возраст, уже успел поруководить Мелитополем. Он в течение пяти лет работал заместителем здешнего градоначальника, в зону его ответственности входили коммунальные, архитектурные и строительные вопросы.

После этого Федоров по приглашению киевского мэра Виталия Кличко перешел на работу в столичную городскую администрацию. Там он руководил департаментом транспортной инфраструктуры, но в столице не задержался надолго – уже через три месяца был назначен заместителем главы Запорожской облгосадминистрации. Сейчас господин кандидат в мэры занимает должность первого заместителя председателя ОГА. Следует также отметить, что в свое время Федоров избирался депутатом Мелитопольского горсовета, а в 2015-м – депутатом Запорожского облсовета от Блока Петра Порошенко "Солидарность".

Сам Иван Федоров в своих многочисленных интервью не раз говорил о том, что в "большую политику" его привел покойный мэр Мелитополя Дмитрий Сычев, который трагически погиб в ДТП в 2010 году. Однако, судя по официальной биографии Федорова, ключевую роль в его карьере сыграл другой местный политик – Сергей Минько, который был секретарем местного горсовета, затем избирался мэром города, а сейчас является народным депутатом и входит в Верховной Раде в депутатскую группу "За майбутне".

В свое время именно Минько вместе с Федоровым фигурировали в громких коррупционных скандалах. Их обвиняли в "отмывании" денег на строительстве социальных объектов, "крышевании" нелегального бизнеса маршрутных перевозок. Кроме того, обоим закидывали организацию существенных нарушений при проведении выборов, в том числе и в городской совет.

Следует отметить, что к господину Федорову достаточно неоднозначное отношение как среди политиков и чиновников всех запорожских уровней, так и среди бизнесменов. Корреспонденту RegioNews рассказывали несколько историй о том, как чиновник обманывал предпринимателей, обещая им выгодные тендеры и другие финансовые "плюшки" в обмен на определенные услуги со стороны коммерсантов. Однако очень часто свое слова господин Иван не держал. Учитывая тот факт, что заявлений против Федорова в отношении мошенничества к правоохранителям не поступало, а сам чиновник эти разговоры не комментирует, то они пока остаются на уровне слухов.

Также его оппонентам пока не удается доказать еще один неприятный момент – его все чаще обвиняют в употреблении запрещенных украинским законодательством препаратов. В частных разговорах об этом говорят едва ли не все сотрудники Запорожской ОГА, однако соответствует ли это действительности, пока неизвестно.

А вот то, что на выборах городского головы Мелитополя у Федорова будет большая поддержка со стороны действующей власти – факт. Как уже говорилось выше, у господина кандидата - дружеские и давние отношения с нардепом Минько. Именно от его политической партии "Команда Сергея Минько" он выдвигается на мэрские выборы в Мелитополе. Также можно предположить, что Минько сможет задействовать весь свой ресурс, чтобы обеспечить победу своему человеку.

"Если Федорову удастся победить на выборах мэра, то это победа на 80% будет состоять из подкупа избирателей и различных нарушений при организации и проведении выборов и подсчете голосов. Как показывает практика предыдущих выборов, эти ребята (имеет в виду Федорова и команду Минько – авт.) это делают профессионально", - рассказал RegioNews наш постоянный политический эксперт.

"Слуги" уже не те

На фото: Владимир Крейденко

Конкуренцию Ивану Федорову на мэрских выборах составит еще один молодой политик – 33-летний Владимир Крейденко, который ныне является нардепом от "Слуги народа", а также пытался возглавить список кандидатов в Мелитопольский горсовет. И если кандидатом на должность городского головы его зарегистрировали, то войти в совет ни ему, ни его "зеленым" коллегам не удастся – городская ТИК отказала в регистрации кандидатов через ряд существенных нарушений при подаче документов.

Ранее в Запорожской области говорили о том, что местные "слуги" еще заранее договорились с местными, так сказать, элитами и просто "слили" партию на местных выборах: где-то будто продали места, где – то- выставили непроходных кандидатов. То же версию о том, что "ошибки ЗеКоманды" являются банальным саботажем, исключать не следует.

То же самое касается и претендента на главное кресло города. Уровень узнаваемости и личный рейтинг господина Крейденка близок к нулю. Те, кто о нем слышал, могут вспомнить о депутате лишь в контексте его трешевих появлений в помещении горсовета, где он то на столе гарцевал, то депутатов водой обливал. Поэтому в данном контексте господина нардепа, видимо, вообще не следует серьезно рассматривать в качестве реального претендента на победу. Также, скорее всего, не сработает и партийный бренд. Как говорят, и времена, и "слуги" уже не те.

Его года – его богатство

Поборется за кресло мелитопольского мэра также и представитель известной местной династии. Евгений Балицкий – известный в Мелитополе бизнесмен и политик, несколько раз избирался народным депутатом, однако в 2019 году проиграл по округу вышеупомянутому Сергею Миньку. Известный своей ультрапроросийськой позицией, его сын живет в ныне оккупированном Россией Крыму. Поговаривают, что с началом российско-украинской войны он финансировал определенных людей и организации, которых местные патриоты называют главными сепаратистами города.

На фото: Виталий Балицкий

Евгений Балицкий руководит местной ячейкой "Оппозиционного блока", идет первым номером в списке этой политсилы. Однако в борьбу за кресло мэра вступать не планирует, а вместо него это сделает его отец – Виталий Балицкий. Сам Евгений пока не прокомментировал такое решение, однако политические эксперты RegioNews говорят о том, что Балицкий-младший прекрасно понимает, что шансов конкурировать с тем же Федоровым у него не так уж и много. Особенно учитывая предыдущее поражение на парламентских выборах и две проигранные борьбы за мэрское кресло (баллотировался в 1998 и 2002 годах). На взгляд политологов, опрошенных RegioNews, Балицкий-старший имел бы некоторые шансы на победу, однако на выбор горожан может повлиять его возраст – Виталию Брониславовичу уже 76 лет.

Своих кандидатов на пост городского головы выдвинули также "Батькивщина", ОПЗЖ, "Наш край" и "Партия ветеранов Афганистана". Впрочем, по словам политических экспертов, никто из них победы не получит – очень низкие рейтинги и длинные шлейфы коррупционных скандалов.

Тем временем все чаще в кулуарах говорят о том, что должность городского головы не является главной целью основных политических игроков на мелитопольской арене. На времени – получить большинство в местном совете, назначить своего секретаря горсовета и таким образом получить полную власть в городе, в том числе и над бюджетными потоками.

По данным различных социологических исследований, на данный момент основное количество голосов мелитопольцев разделят между собой партии "Команда Сергея Минько" и ОПЗЖ. Поэтому пасьянс может сложиться очень просто: тот же Иван Федоров – мэр, а представитель от ОПЗЖ – секретарь совета по своей квоте на заместителей градоначальника. Хотя как будут уживаться эти две политические силы и чем это обернется для славного Мелитополя – можно только догадываться.