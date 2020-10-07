У Сумах облили фарбою офіс однієї з політичних партій

За словами керівника місцевої організації, у скоєному можуть бути винні "радикали"

За словами керівника місцевої організації, у скоєному можуть бути винні "радикали"

Фото: СТС

Офіс політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" у місті Суми облили червоною фарбою.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Суспільне".

Надійшло повідомлення про те, що на майдані Незалежності невідомі облили фарбою вивіски і вікна в офісі, який орендує політична партія. За фактом проводимо перевірку", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в поліцію звернулися власники офісного приміщення.

У той же час, за словами керівника Сумської регіональної організації партії Олександра Стрельченка, у трагедії винні "праворадикали", але хто саме - він не уточнив. Камер відеоспостереження в офісі немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Кіровоградщині зіпсували білборди керівника місцевого осередку "ОПЗЖ", величезні портрети залили червоною фарбою.