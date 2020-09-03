Краматорськ передвиборчий: старі клани в новій столиці Донбасу

На краматорських виборах зійдуться традиційні групи впливу з новими і промосковськими політичними брендами

На краматорських виборах зійдуться традиційні групи впливу з новими і промосковськими політичними брендами

Хто і як готується отримувати довіру жителів Краматорська на виборах-2020 розбиралися на місці, спеціально для RegioNews.

Тимчасовий адміністративний центр Донецької області, де дислокується військово-цивільна адміністрація, за час війни не став новою вітриною регіону, оскільки немає зацікавлених у цьому ахметових, зате політичні розклади тут змінюються з такою ж швидкістю і несподіванкою, як у більшості промислових міст регіону. Тобто – ситуативно, в залежності від бажань вигодонабувачів.

Проте, місто не тяжіє до монобільшості, як у Маріуполі, і не породжує парад фріків. Центри впливу – промислові гіганти, тягнуть ковдру на себе і формують через підконтрольні ЗМІ та адмінресурс політичні уподобання. Їм належить боротися за інертний електорат, який застряг в часах верховенства Партії регіонів, з набором стереотипів про свою місію годувальника і грабіжника-Київ, але тепер з новим лейблом в голові і набором кремлівських штампів розряду "загарбників-бандерівців" і "візиток Яроша".

Групи впливу

Політична боротьба сьогодні в Краматорську йде між двома умовними партіями: Максима Єфімова і Георгія Скударя. В активі першого – метзавод "Енергомашспецсталь" і "Старокраматорський машинобудівний завод" (СКМЗ). Другого – "Новокраматорський машинобудівний завод" (НКМЗ), містоутворюючий гігант. У цих людей є підконтрольні засоби масової інформації, сфери впливу, свої політики.

Досить добре відчуваючи кон'юнктуру Єфімов зробив успішну політичну кар'єру: у 2007 році стартував у Партії регіонів як депутат міськради, у серпні 2014-го вийшов з неї, грюкнув дверима, і був обраний нардепом, де приєднався до фракції БПП. У 2019 році знову став нардепом в одномандатному окрузі і увійшов до депутатської групи "Довіра", зараз носить титул "кнопкодава" за версією руху "Чесно", фігурує в розслідуваннях групи "Дій!" в "розпилюванні" багатомільйонних коштів з бюджету Краматорська, СКМЗ отримує оборонні замовлення. Хоча складно пояснити, чому вибухають і вбивають своїх військовослужбовців міномети "Молот", стовбури яких роблять на СКМЗ, і чому співвласником цього заводу, а також "Енергомашспецсталі" є корпорація з країни-агресора "Росатом". Успіх він і є успіх, і позиції Єфімова в Краматорську міцні.

Його візаві Георгій Скудар – класичний приклад "червоного директора" зі всім набором атрибутів – ось геройських званий до чіткої і непорушної орієнтації на російський ринок та порядку денного. У 2014 році його звинувачували у співпраці з сепаратистами. Так це чи ні, але сьогодні його політичні уподобання цілком поєднуються з промосковськими тезами ОПЗЖ, що, безсумнівно, має вирішальний вплив на електорат: як скаже Скудар, так і голосує НКМЗ, вважай – третя частина Краматорська. Але проти нього працює час – знатному екс "регіоналу" виповнилося 78 років, а на місце віцепрезидента АТ "НКМЗ" він посадив свого онука Дмитра Скударя, готує зміну.

Персонал і персоналії

Яким би не був результат місцевих виборів в 2020 році, саме Єфімов і Скудар будуть керувати Краматорськом через своїх політиків. Тому інтрига в основному полягає в тому, кого вони будуть висувати для обрання на посаду міського голови і міськради.

"На сьогоднішній день міська рада контролюється більш людьми Скударя, і голова ради – Денис Ошурков – найімовірніший кандидат у мери Краматорська від умовної партії Скударя. Ось який конкретно партії він буде висуватися... Безумовно, це проросійський табір, мова йде про одну з версій Партії регіонів", - вважає політолог Костянтин Батозський.

За даними соцопитування, проведеного місцевим сайтом KramatorskPost, у рейтингу місцевих політиків Ошурков отримав 24%. Попри спірну репрезентативність, це може відповідати дійсності. Єфімов отримав тут 17,8%, що також справедливо: він - свій, але нардеп, який поки офіційно не заявив, кого підтримує на мерських виборах. Таким може стати депутат міськради, голова планово-бюджетної комісії Олександр Гончаренко - один з топ-менеджерів "Енергомашспецсталі". Ось від якої політсили він буде висуватися, вибір великий: від "Європейської солідарності", "Слуги народу", "За майбутнє" і аж до "Нашого краю". Крім того, в липні цього року з'явилася нова партія – "Команда Максима Єфімова "Наш Краматорськ". Яка структура виявиться драйвером, а які – технічними або орієнтованими на місця в міськраді, поки чітко не визначено.

Блудний обраний

Чинний міський голова Краматорська Андрій Панков може зайняти унікальну нішу на цих виборах і боротися одночасно з кандидатами від обох таборів, оскільки примудрився побити горщики з усіма і відчуває всі принади самостійності. На вибори в 2015-му він йшов за підтримки Скударя, адже його батько Віктор Панков очолював наглядову раду НКМЗ до березня 2019 року, і ці зв'язки зберігаються досі. Але пізніше син зблизився з Єфімовим, а потім все пішло не так.

"Панків позбувся від впливу, посварився з усіма двома "партіями", хоча це голосно сказано, через батька зв'язок зі Скударем залишається. Але він сьогодні позиціонує себе як незалежний кандидат, від якої партії він іде – поки що невідомо... Єдине, що зрозуміло – в краматорській політиці це дуже неоднозначний персонаж. Він дійсно зробив кар'єру, очолював у Краматорську відділення великих банків, володіє якоюсь фінансовою самостійністю, завжди мав добрі стосунки з людьми, які призначаються з Києва на посаду голови ОДА. Тому його не варто скидати з рахунків", - вважає Костянтин Батозский.

Крім цього, в місцевому політикумі ходять чутки, що Єфімов і Скудар можуть виставити єдиного кандидата проти Панкова. Приводом стало розміщення інтерв'ю з відвертою рекламою Гончаренко - креатури Єфімова на сторінках "Вісника НКМЗ" під рубрикою "Вибір за нами". Цей текст з таким заголовком вийшов практично у всіх помітних ЗМІ міста, але ціла шпальта в підконтрольному принциповому супернику бойовому листку була сприйнята якщо не як інформаційна бомба, то точно як якийсь вельми показовий знак. Додавши до цього невдалу спробу 29 липня 2020 року відправити у відставку Панкова силами фракції "Об'єднаний Краматорськ", підконтрольної НКМЗ, можна отримати ще більше інтригуючу історію. Адже саме Панків за підтримки НКМЗ в 2015 році переміг на мерських виборах саме Максима Єфімова (51,04% проти 45,96 % відповідно).

Яким би одночасно зрозумілим і заплутаним не здавався передвиборний розклад в Краматорську, місто можна привітати з тим, що тут існує політична конкуренція, а влада - не моноліт в руках одного господаря, як у Маріуполі. Але в той же час ця конкуренція досі має чіткі ознаки феодального спору. Що, втім, недивно, адже виборець тут досі живе в ідеологічному полі "біло-блакитних": на парламентських виборах ОПЗЖ тут набрала 42% голосів, 28% отримала партія "Слуга народу", а "Оппоблок" з результатом у 7,2% посів третє місце.