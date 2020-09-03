Краматорск предвыборный: старые кланы в новой столице Донбасса

На краматорских выборах сойдутся традиционные группы влияния с новыми и промосковскими политическими брендами

На краматорских выборах сойдутся традиционные группы влияния с новыми и промосковскими политическими брендами

Кто и как готовится получать доверие жителей Краматорска на выборах-2020 разбирались на месте, специально для RegioNews.

Временный административный центр Донецкой области, где дислоцируется военно-гражданская администрация, за время войны не стал новой витриной региона, поскольку нет заинтересованных в этом ахметовых, зато политические расклады здесь меняются с такой же скоростью и неожиданностью, как в большинстве промышленных городов региона. То есть – ситуативно, в зависимости от желаний выгодополучателей.

Тем не менее, город не тяготеет к монобольшинству, как в Мариуполе, и не порождает парад фриков. Центрах влияния – промышленные гиганты, тянущие одеяло на себя и формирующие через подконтрольные СМИ и админресурс политические предпочтения. Им предстоит бороться за инертный электорат, застрявший во временах главенства Партии регионов, с набором стереотипов о своей миссии кормильца и грабителе-Киеве, но теперь с новым лейблом в голове и набором кремлевских штампов разряда "захватчиков-бандеровцев" и "визиток Яроша".

Группы влияния

Политическая борьба сегодня в Краматорске идет между двумя условными партиями: Максима Ефимова и Георгия Скударя. В активе первого – метзавод "Энергомашспецсталь" и "Старокраматорский машиностроительный завод" (СКМЗ). Второго – "Новокраматорский машиностроительный завод" (НКМЗ), градообразующий гигант. У этих людей есть подконтрольные средства массовой информации, сферы влияния, свои политики.

Достаточно хорошо чувствующий конъюнктуру Ефимов сделал успешную политическую карьеру: в 2007 году стартовал в Партии регионов как депутат горсовета, в августе 2014-го вышел из нее, хлопнул дверью, и был избран нардепом, где присоединился к фракции БПП. В 2019 году вновь стал нардепом в одномандатном округе и вошел в депутатскую группу "Доверие", сейчас носит титул "кнопкодава" по версии движения "Честно", фигурирует в расследованиях группы "Действуй!" в "распиле" многомиллионных средств из бюджета Краматорска, СКМЗ получает оборонные заказы. Хотя сложно объяснить, почему взрываются и убивают своих военнослужащих минометы "Молот", стволы которых делают на СКМЗ, и почему совладельцем этого завода, а также "Энергомашспецстали" является корпорация из страны-агрессора "Росатом". Успех он и есть успех, и позиции Ефимова в Краматорске прочны.

Его визави Георгий Скударь – классический пример "красного директора" со всем набором атрибутов – вот геройских называемый к четкой и незыблемой ориентации на российский рынок и повестку дня. В 2014 году его обвиняли в сотрудничестве с сепаратистами. Так это или нет, но сегодня его политические предпочтения вполне сочетаются с промосковскими тезисами ОПЗЖ, что, несомненно, имеет решающее влияние на электорат: как скажет Скударь, так и голосует НКМЗ, считай – третья часть Краматорска. Но против него работает время – знатному экс-"регионалу" исполнилось 78 лет, а на место вице-президента АО "НКМЗ" он усадил своего внука – Дмитрия Скударя, готовит смену.

Персонал и персоналии

Каким бы ни был исход местных выборов в 2020 году, именно Ефимов и Скударь будут управлять Краматорском через своих политиков. Спустя интрига в основном заключается в том, кого они будут двигать для избрания на пост городского головы и в горсовет.

"На сегодняшний день городской совет контролируется более людьми Скударя, и глава совета – Денис Ошурко – наиболее вероятный кандидат в мэры Краматорска от условной партии Скударя. Вот какой конкретно партии он будет выдвигаться... Безусловно, это пророссийский лагерь, речь идет об одной из версий Партии регионов", - считает политолог Константин Батозский.

По данным соцопроса, проведенного местным сайтом KramatorskPost, в рейтинге местных политиков Ошурко получил 24%. Несмотря на спорную репрезентативность, это может соответствовать действительности. Ефимов получил здесь 17,8%, что также справедливо: он - свой, но нардеп, который пока официально не заявил, кого поддерживает на мэрских выборах. Таковым может стать депутат горсовета, глава планово-бюджетной комиссии Александр Гончаренко - один из топ-менеджеров "Энергомашспецстали". Вот какой политсилы он будет выдвигаться, выбор велик: от "Европейской солидарности", "Слуги народа", "За будущее" и вплоть до "Нашего края". Кроме того, в июле этого года появилась новая партия – "Команда Максима Ефимова "Наш Краматорск". Какая структура окажется драйвером, а какие – техническими или ориентированными на места в горсовете, пока четко не определено.

Блудный избранный

Действующий городской голова Краматорска Андрей Панков может занятий уникальную нишу на этих выборах и бороться одновременно с кандидатами от обоих лагерей, поскольку умудрился побить горшки со всеми и ощущает все прелести самостоятельности. На выборы в 2015-м он шел при поддержке Скударя, ведь его отец Виктор Панков возглавлял наблюдательный совет НКМЗ до марта 2019 года, и эти связи сохраняются до сих пор. Но позже сын сблизился с Ефимовым, а затем все пошло не так.

"Панков избавился от влияния, рассорился со всеми двумя "партиями", хотя это громко сказано, через отца связь со Скударем остается. Но он сегодня позиционирует себя как независимый кандидат, от какой партии он идет – пока неизвестно... Единственное, что понятно – в краматорской политике это персонаж очень неоднозначный. Он действительно сделал карьеру, возглавлял в Краматорске отделения больших банков, обладает некоей финансовой самостоятельностью, всегда имел хорошие отношения с людьми, назначаемыми из Киева на пост главы ОГА. Поэтому его не стоит сбрасывать со счетов", - считает Константин Батозский.

Помимо этого, в местном политикуме ходят слухи, что Ефимов и Скударь могут выставить единого кандидата против Панкова. Руководством стало размещение интервью с откровенной рекламой Гончаренко - креатуры Ефимова на страницах "Вестника НКМЗ" под рубрикой "Выбор за нами". Этот текст с таким же заголовком вышел практически во всех заметных СМИ города, но целая полоса в подконтрольном принципиальному сопернику боевом листке была воспринята если не как информационная бомба, то точно как некий весьма показательный знак. Прибавил к этому неудачную попытку 29 июля 2020 года отправить в отставку Панкова силами фракции "Объединенный Краматорск", подконтрольной НКМЗ, можно получить еще более интригующую историю. Ведь именно Панков при поддержке НКМЗ в 2015 году победил на мерских выборах именно Максима Ефимова (51,04% против 45,96 % соответственно).

Каким бы одновременно понятным и запутанным не казался предвыборный расклад в Краматорске, огород можно поздравить с тем, что здесь существует политическая конкуренция, а власть - не монолит в руках одного хозяина, как в Мариуполе. Но в то же время эта конкуренция до сих пор имеет четкие признаки феодального спора. Что, впрочем, неудивительно, ведь избиратель здесь до сих живет в идеологическом поле "бело-голубых": на парламентских выборах ОПЗЖ здесь набрала 42% голосов, 28% получила партия "Слуга народа", а "Оппоблок" с результатом в 7,2% занял третье место.