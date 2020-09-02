У Донецькій області двох депутатів підозрюють у фінансуванні ОРДЛО

Чиновники поставляли промислове обладнання на окуповану територію

Чиновники поставляли промислове обладнання на окуповану територію

Фото: прокуратура

У Донецькій області прокуратура веде слідство щодо двох депутатів обласної ради, яких звинувачують у фінансуванні тероризму і постачанні на окуповану територію виготовленої в Україні продукції.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області, передає RegioNews.

За даними слідства, в березні 2018 року депутати обласної ради, один з яких був генеральним директором підприємства, а також його заступник, організували злочинну схему з фінансування незаконних збройних формувань окупаційної адміністрації у Донецькій області.

Зловмисники постачали на тимчасово окуповану територію області через РФ зроблені в Україні високоміцні ланцюги, зварювальні електроди, ковальсько-пресове обладнання тощо. Вартість продукції, відвантаженої упродовж квітня-вересня 2018 року склала близько 53 млн російських рублів”, - йдеться в повідомленні.

В прокуратурі додали, що обвинувальний акт стосовно депутатів та інших фігурантів справи було спрямовано до суду.

Їм загрожує покарання у вигляду позбавлення волі на строк від 8 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади із конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила проросійських агітаторів у Києві та Сумах, за обома фактами тривають слідчі дії.