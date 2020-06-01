Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА

Як і в інших містах, у Сумах «Слуга народу» має суттєві проблеми з кадровим резервом і лавою запасних. Особливо коли мова йде про вибори міських голів.

Як і в інших містах, у Сумах «Слуга народу» має суттєві проблеми з кадровим резервом і лавою запасних. Особливо коли мова йде про вибори міських голів.

У тих соціологічних вимірах, що проводять політичні сили в Сумах, досі немає прізвища кандидата від "Слуги народу". Але, враховуючи досі значний рівень підтримки Володимира Зеленського та його партії, включення в перегони кандидата зі значком "СН" може суттєво позначитися на рейтингах претендентів.

З тих даних, які потрапляють у відкритий доступ, лідером на сьогодні є діючи мер Сум Олександр Лисенко, якому готові у першому турі віддати голоси близько 30% виборців.

Майже з потрійним відривом Лисенко випереджає ексочільника Сумщини часів Януковича Юрія Чмиря, популярність якого в місті лишається стабільно високою навіть за умови, що екс з’являється у публічному просторі досить рідко і ще жодного разу за 5 минулих років не відвідав засідання обласної ради, депутатом якої він є.

Чмирь очолив область невдовзі після обрання Януковича у 2010 році і був настільки "ефективним", що напередодні майданівських подій отримав підвищення і був призначений заступником голови Адміністрації президента Андрія Клюєва. Протягом Майдану – аж до втечі Януковича – працював на Банковій. А згодом через ризик "сміттєвої люстрації" від заліг на дно. Але весь цей час обережно моніторив ситуацію на Сумщині і власні рейтинги. Виявилося, що в обласному центрі його позиції в електоральній площині в значній мірі збереглися. Тому на минулих парламентських виборах 2019 року Юрій Чмирь на одному з сумських виборчих округів зайняв друге місце після висуванки "Слуги народу" Тетяни Рябухи, обійшовши багатьох солідних конкурентів. І це дозволяє йому стати серйозним гравцем на майбутніх виборах мера.

За останні дні чиновник продемонстрував високу електоральну активність: він взяв участь у відкритті дитячого майданчику на території собору в Сумах та отримав почесну грамоту від місцевих церковників. А саме такі маркери на Сумщині визначають прагнення кандидатів до високих крісел.

Втім, поки що важко сказати, від якої політичної сили висуватиметься Чмирь. Свого часу він "тягнув" на Сумщині "Відродження" Кернеса-Хомутинніка. Наразі ж його багаторічний бізнесовий та політичний партнер нардеп Ігор Молоток є бенефіціаром обласної організації "Батьківщини", і був би радий цього разу не висувати від Тимошенко Олександра Лисенка. Молоток нині щільно грає на боці нової влади і, очевидно, виступить на користь схеми, яку запропонує для Сум Банкова.

Зберігає частину свого електорату і колишній нардеп від Сум Олег Медуниця, який заробив політичні бали на патріотичній риториці і активній участі у Революції гідності. Він – своєрідний антипод Чмиря, Медуниця був ініціатором цькування колишнього регіонала і членів його команди. У 2014 році Медуниця в якості "смотрящого" від конгломерату Турчинова-Яценюка-Пашинського, користуючись впливом на політичні і адміністративні процеси на Сумщині активно зачистив область від кадрів Чмиря.

Але сьогодні Медуниця, як засвідчили минулорічні вибори депутатів, має політичну підтримку сумчан на рівні близько 14%. І це – як кандидат у нардепи. Майбутнім мером Медуницю бачить ще менше містян – близько 9%. Також не зміг Медуниця і допомогти Порошенку на президентських виборах на Сумщині, хоча і був опорою його кампанії в регіоні.

Тріо з одним невідомим

В контексті особистих рейтингів у майбутніх перегонах також цікавим є і партійний розріз народної підтримки. Так, лідерство зберігає "Слуга народу", за неї готові проголосувати більше чверті сумчан. При цьому 12-15% готові підтримати і кандидата у мери від цієї партії – ким би він не був. І ці цифри у багатьох викликають впевненість, що процент може виявитись значно більшим. Адже всі пам’ятають, як минулого літа майже всі мажоритарні округи взяли ноунейми, яким для перемоги достатньо було лише кивка голови у сторону Володимира Зеленського.

Тож, коли буде названо ім’я кандидата від влади і почнеться його медійна розкрутка, цифри всередині сьогоднішніх рейтингів однозначно зміняться. В тому числі - і у бік зниження у графі навпроти імені нинішнього фаворита.

Стосовно прізвища кандидата від партії Зеленського, то деякі витоки інформації вказують, що ним може стати Ігор Васильєв - нардеп-мажоритарник з 158 виборчого округу, до якого входить значна частина обласного центру. Минулого літа Васильєв взяв майже 47% на парламентських виборах і досі не потрапив під приціл активної критики. Кандидатуру Васильєва швидше за все просуватиме нардеп Олександр Качура, якого Зеленський призначив уповноваженим від Банкової на місцевих виборах на Сумщині.

Тим не менш, в умовах досить високих рейтингів діючого мера Олександра Лисенка перед "слугами" стоїть складна задача – не дати тому взяти більше половини голосів у першому турі, а в другому – акумулювати на своєму кандидатові всю підтримку інших гравців, які не потраплять у другий тур.

Допомогти в цьому "СН" може той самий Чмирь, який максимально відтягуватиме голоси у Лисенка, тим самим зводячи нанівець плани останнього перемогти в першому турі.

Надія Лисенка

Зовсім іншу партію розігруватимуть у штабі Олександра Лисенка. І хоч його креативщики досі не були помічені за розробкою вдалих багатоходових політичних комбінацій, зараз в команді мера обрали потенційно виграшний шлях. У Лисенка розуміють, що підтримка "Батьківщини", яка б могла гарантувати діючому меру перемогу навіть у першому турі, залишається під великим питанням через неоднозначну позицію Молотка. Тому почали "окучувати" нового сумського очільника ОДА Романа Грищенка, який теоретично може вплинути на передвиборчі розклади і переконати Київ підіграти Лисенку. Ідеальним для останнього в цій комбінації було б висунення його кандидатом від "слуг" з практичною гарантією перемоги.

Спроби мера догодити голові ОДА помітно неозброєним оком: все піар-господарство Лисенка, яке тримається на міському бюджеті, нині стало майданчиком і для ласого до красувань на публіці Грищенка. Місцеві ЗМІ, що сидять на голці бюджетних вливань, "облизують" губернатора з небаченою старанністю. А ознакою того, що на карту поставлено все, стала сакральна жертва, принесена Лисенком на вівтар прихильності Грищенка. Мер, який дуже ревно ставиться до своєї медійної репутації, навіть переступив через скнарість і поділився з губернатором перлиною власної піар-колекції – закладенням нового дитячого садочку в одному зі спальних районів міста.

Виходячи з цих розкладів, під час виборів мера ми можемо нарешті стати свідками нетривіальної політичної інтриги, коли кампанія буде динамічною, а результати буде важко передбачити.

Нагадаємо, Лисенко вже двічі вигравав вибори міського голови Сум. Спочатку у 2014 році, позачергові, після добровільної відставки Геннадія Мінаєва. А потім, у 2015 році, він переміг і на чергових виборах. Тоді вагомих претендентів, які би могли протистояти за рівнем електоральної підтримки Олександрові Лисенку, не виявилося. Він впевнено обійшов свого конкурента – почесного громадянина Сум, який у 1990-х роках під час правління президента Леоніда Кучми очолював Сумську облдержадміністрацію - Анатолія Єпіфанова з рахунком 68,5%: 29,5%.

Лисенко є багаторічним членом партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Але цього року був відсунутий від керівництва обласною організацією партії зусиллями нардепа Ігоря Молотка.