Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА

Как и в других городах, в Сумах «Слуга народа» имеет существенные проблемы с кадровым резервом и скамейкой запасных. Особенно когда речь идет о выборах мэров городов.

Как и в других городах, в Сумах «Слуга народа» имеет существенные проблемы с кадровым резервом и скамейкой запасных. Особенно когда речь идет о выборах мэров городов.

В тех социологических измерениях, которые проводят политические силы в Сумах, до сих пор нет фамилии кандидата от "Слуги народа". Но, учитывая до сих пор значительный уровень поддержки Владимира Зеленского и его партии, включение в гонку кандидата со значком "СН" может существенно сказаться на рейтингах претендентов.

Учитывая те данные, которые попадают в открытый доступ, сегодня лидером является действующий мэр Сум Александр Лысенко, которому готовы в первом туре отдать голоса около 30% избирателей.

Почти с тройным отрывом Лысенко опережает екс-главу Сумской области времен Януковича Юрия Чмыря, популярность которого в городе остается стабильно высокой даже при условии, что экс появляется в публичном пространстве довольно редко и еще ни разу за 5 прошедших лет не посетил заседание областного совета, депутатом которого он является.

Чмырь возглавил область вскоре после избрания Януковича в 2010 году и был настолько "эффективным", что накануне майдановских событий получил повышение и был назначен заместителем главы Администрации президента Андрея Клюева. Во время Майдана – вплоть до бегства Януковича – работал на Банковой. А впоследствии из-за риска "мусорной люстрации" залег на дно. Но все это время осторожно мониторил ситуацию в области и собственные рейтинги. Оказалось, что в областном центре его позиции в электоральной плоскости в значительной степени сохранились. Поэтому на прошлых парламентских выборах 2019 года Юрий Чмырь на одном из сумских избирательных округов занял второе место после выдвиженки "Слуги народа" Татьяны Рябухи, обойдя многих солидных конкурентов. И это позволяет ему стать серьезным игроком на предстоящих выборах мэра.

За последние дни чиновник продемонстрировал высокую электоральную активность: он принял участие в открытии детской площадки на территории собора в Сумах и получил почетную грамоту от местных церковников. А именно такие маркеры на Сумской области определяют стремление кандидатов к высоким креслам.

Впрочем, пока что трудно сказать, от какой политической силы выдвигается Чмырь. В свое время он "тянул" в области "Возрождение" Кернеса-Хомутынника. Сейчас же его многолетний деловой и политический партнер нардеп Игорь Молоток является бенефициаром областной организации "Батькивщины", и был бы рад в этот раз не выдвигать от Тимошенко Александра Лысенко. Молоток сейчас плотно играет на стороне новой власти и, очевидно, выступит в пользу схемы, которую предложит для Сум Банковая.

Сохраняет часть своего электората и бывший нардеп от Сум Олег Медуница, который заработал политические очки на патриотической риторике и активном участии в Революции достоинства. Он – своеобразный антипод Чмыря, Медуница был инициатором травли бывшего регионала и членов его команды. В 2014 году Медуница в качестве "смотрящего" от конгломерата Турчинова-Яценюка-Пашинского, пользуясь влиянием на политические и административные процессы в регионе активно зачистил область от кадров Чмыря.

Но сегодня Медуница, как показали прошлогодние выборы депутатов, имеет политическую поддержку сумчан на уровне около 14%. И это – как кандидат в нардепы. Будущим мэром Медуницу видит еще меньше горожан – около 9%. Также не смог Медуница помочь Порошенко на президентских выборах в области, хотя и был опорой его кампании в регионе.

Трио с одним неизвестным

В контексте личных рейтингов в предстоящих гонках также интересным является и партийный разрез народной поддержки. Так, лидерство сохраняет "Слуга народа", за нее готовы проголосовать более четверти сумчан. При этом 12-15% готовы поддержать и кандидата в мэры от этой партии – кем бы он не был. И эти цифры у многих вызывают уверенность, что процент может оказаться значительно большим. Ведь все помнят, как прошлым летом почти все мажоритарные округа взяли ноунеймы, которым для победы достаточно было лишь кивка головы в сторону Владимира Зеленского.

Поэтому, когда будет названо имя кандидата от власти и начнется его медийная раскрутка, цифры внутри сегодняшних рейтингов однозначно изменятся. В том числе - и в сторону снижения в графе напротив имени нынешнего фаворита.

В отношении фамилии кандидата от партии Зеленского некоторая утечка информации указывает на то, что им может стать Игорь Васильев - нардеп-мажоритарщик из 158 избирательного округа, в который входит значительная часть областного центра. Прошлым летом Васильев взял почти 47% на парламентских выборах и до сих пор не попал под прицел критики. Кандидатуру Васильева скорее всего будет продвигать нардеп Александр Качура, которого Зеленский назначил уполномоченным от Банковой на местных выборах в Сумской области.

Тем не менее, в условиях достаточно высоких рейтингов действующего мэра Александра Лысенко перед "слугами" стоит сложная задача – не дать тому взять более половины голосов в первом туре, а во втором – аккумулировать на своем кандидате всю поддержку других игроков, которые не попадут во второй тур.

Помочь в этом "СН" может тот же Чмырь, который максимально будет оттягивать голоса у Лысенко, тем самым сводя на нет планы последнего победить в первом туре.

Надежда Лысенко

Совсем другую партию разыграют в штабе Александра Лысенко. И хоть его креативщики до сих пор не были замечены за разработкой удачных многоходовых политических комбинаций, сейчас в команда мэра выбрала потенциально выигрышный путь. У Лысенко понимают, что поддержка "Батькивщины", которая бы могла гарантировать действующему мэру победу даже в первом туре, остается под большим вопросом из-за неоднозначной позиции Молотка. Поэтому начали "окучивать" нового сумского губернатора Романа Грищенко, который теоретически может повлиять на предвыборные расклады и убедить Киев подыграть Лысенко. Идеальным для последнего в этой комбинации было бы выдвижение его кандидатом от "слуг" с практической гарантией победы.

Попытки мэра угодить председателю ОГА заметно невооруженным глазом: все пиар-хозяйство Лысенко, которое держится на городском бюджете, сейчас стало площадкой и для лакомого к красованию на публике Грищенко. Местные СМИ, что сидят на игле бюджетных вливаний, "облизывают" губернатора с невиданной тщательностью. А признаком того, что на карту поставлено все, стала сакральная жертва, принесенная Лысенко на алтарь привязанности Грищенко. Мэр, который очень ревностно относится к своей медийной репутации, даже переступил через скупость и поделился с губернатором жемчужиной собственной пиар-коллекции – открытием стройки нового детского сада в одном из спальных районов города.

Исходя из этих раскладов, во время выборов мэра мы можем наконец стать свидетелями нетривиальной политической интриги, когда кампания будет динамичной, а результаты будет трудно предсказать.

Напомним, Лысенко уже дважды выигрывал выборы городского головы Сум. Сначала в 2014 году, внеочередные, после добровольной отставки Геннадия Минаева. А потом, в 2015 году, он победил на очередных выборах. Тогда серьезных претендентов, которые бы могли противостоять по уровню электоральной поддержки Александру Лысенко, не оказалось. Он уверенно обошел своего конкурента – почетного гражданина Сум, который в 1990-х годах во время правления президента Леонида Кучмы возглавлял Сумскую облгосадминистрацию - Анатолия Епифанова со счетом 68,5%: 29,5%.

Лысенко является многолетним членом партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Но в этом году был отодвинут от руководства областной организацией партии усилиями нардепа Игоря Молотка.