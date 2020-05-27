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27 травня 2020, 13:59 7

Лікарі на межі: голова харківської інфекційної лікарні розповів про відсутність допомоги від держави

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27 травня 2020, 13:59 7
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На всю лікарню працює лише один анастезіолог, а медсестри працюють за трьох
Фото: newsroom.kh.ua
На всю лікарню працює лише один анастезіолог, а медсестри працюють за трьох

Головлікар Харківської обласної інфекційної лікарні Павло Нартов розповів про стан справ у лікарні і прокоментував звинувачення на його адресу з боку чиновників Харківської ОДА.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на інтерв'ю лікаря сайту NewsRoom.

За його словами, лікарі і медсестри все на межі, багато співробітників захворіли, а обсяг робіт не зменшився. Одна медсестра працює за двох чи трьох.

Хворих не менше, а іноді буває, що і більше. В середньому у нас зараз 180-190 хворих. Зараз я не знаю, скільки. І це ж не просто хворі, це важкі хворі", - говорить Нартов.

Також головлікар спростував звинувачення в свою адресу щодо того, що нібито маючи гроші на рахунку лікарні, він з якихось причин не закуповував ліки для лікування коронавіруса.

Так, за словами Павла Нартова, ця сума (1,5 млн гривень) дається лікарні на рік, а самі кошти підприємству надходять частинами щомісяця, а не вією сумою відразу.

"Тобто, виходить, що з цих півтора мільйонів лікарня може в місяць витрачати одну дев'яту частину, 160 тисяч гривень. Це на ліки, витратні матеріали, на кисень. У нас в лікарні немає цих півтора мільйонів. Наступна частина - на наступний місяць. І протягом дев'яти місяців ми витратимо півтора мільйона гривень", - відповів лікар.

Напередодні, під час брифінгу, глава Харківської ОДА Олексій Кучер розповів, що в ситуації з обласною інфекційною лікарнею винні керівник установи Павло Нартов та директор Департаменту охорони здоров'я Вадим Іванніков.

Раніше повідомлялося, у Харківській інфекційній лікарні закінчуються ліки від коронавіруса і вільні місця в реанімаційному відділенні.

Нагадаємо, мер Харкова Геннадій Кернес вважає, що він не повинен витрачати кошти з міського бюджету на доплату лікарям, які борються з COVID-19.


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