Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"

У "страсну п’ятницю" з новою силою розгорілись пристрасті в рівненському політикумі. На засіданні бюджетної комісії Рівненської обласної ради депутати почали вимагати скликання позачергової сесії та запропонували почати збір підписів про внесення до порядку денного питання про недовіру голові Рівненської облдержадміністрації Віталію Ковалю

Фто: Радіо Трек

У "страсну п’ятницю" з новою силою розгорілись пристрасті в рівненському політикумі. На засіданні бюджетної комісії Рівненської обласної ради депутати почали вимагати скликання позачергової сесії та запропонували почати збір підписів про внесення до порядку денного питання про недовіру голові Рівненської облдержадміністрації Віталію Ковалю

Кореспондент RegioNews з’ясовував, чим для голови Рівненської ОДА може закінчитися демарш депутатів.

Все почалося зі звільнення Юрія Осіпчука з посади керівника обласного Управління охорони здоров’я - він займав її останні шість років. На вакантну посаду оголоси конкурс. Переможцем став Олег Вівсяник, який не має особливої підтримки у депутатів, але вважається людиною нещодавно звільненого Юрія Осіпчука, і, до того ж, набрав найменшу кількість балів на тестуванні.

Віталію Ковалю цим призначенням вдалося неможливе: об’єднати проти себе всі депутатські групи.

Цього разу приводом для обурення народних обранців стало виконання програми по боротьбі з епідемією корона вірусу, на яку депутати облради вже виділили 25,6 млн грн. На запит депутата облради Владислава Сухляка, який теж претендував на посаду керівника Управління охорони здоров’я, останнє дало відповідь про використання коштів. Виявилось, що з виділених коштів наразі витрачено приблизно лише 6 млн грн: 4 млн. – на апарати штучної вентиляції легень, яких закупили 8 шт., а ще 2 млн. – на захисні матеріали для медиків.

Незрозуміло, чому замовили тільки 8 апаратів ШВЛ, коли їх потрібно набагато більше. Незрозуміло, коли Управління збирається витрачати виділені кошти, якщо Україна, як стверджують спеціалісти, підходить до піку епідемії. Чи, можливо, непотрібно було знімати ці гроші з інших об’єктів?

Інша претензія депутатів - це ситуація, що склалася в Рівненській обласній лікарні. Ще кілька тижнів тому містом ширились чутки, що в цьому лікувальному закладі вже є хворі на коронавірус. Але керівництво лікарні заперечувало цю інформацію. Однак тіло лікаря-анестезіолога, який помер нібито від двосторонньої пневмонії, ховали за протоколами передбаченими для померлих від COVID-19. Пізніше з симптомами хвороби було ізольовано його дружину, яка теж працює в обласній лікарні. І лише нещодавно керівництво закладу визнало наявність у лікарів небезпечної хвороби і оголосило число заражених.

Всі ці факти обурили обласних обранців. На їхню думку, дії Віталія Коваля - починаючи з затвердження обласного бюджету і до звільнення-призначення начальника Управління охорони здоров’я - це ланцюг незрозумілих рішень. До того ж, якщо раніше у Віталія Коваля був союзник, голова облради Олександр Данильчук, то зараз останній "умив руки", взяв відпустку за власний рахунок і поїхав з Рівного.

Голосів за висловлення недовіри Віталію Ковалю зараз більше ніж вдосталь. Тут готові натиснути кнопку "за" фактично всі. "Батьківщина", екс-ЄС та "Конкретні справи" - за те, що Коваль розвалив їхню коаліції і завдав шкоди цілісності фракції. "Свобода" - за репресії і звільнення "їхнього" керівника Управління охорони здоров’я. "Радикали" - за те, що не призначили їхню кандидатуру на посаду начальника того ж Управління. Різні позафракційні – за непризначення на посаду Владислава Сухляка. Голосів вистачить, щоб зняти Коваля. Але що далі? Чи є кандидатура, навколо якої могли б об’єднатись всі групи впливу і яку підтримали б в Офісі президента? Багато хто не хоче, щоб область знову занурилась в боротьбу за крісло в кабінеті на шостому поверсі. Тим більше, щоб в це крісло сів хтось "чужий".