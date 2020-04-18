Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"

В "страстную пятницу" с новой силой разгорелись страсти в ровенском политикуме. На заседании бюджетной комиссии Ровенского областного совета депутаты начали требовать созыва внеочередной сессии и предложили начать сбор подписей о внесении на повестку дня вопроса о недоверии председателю Ровенской облгосадминистрации Виталию Ковалю

Фто: Радио Трек

В "страстную пятницу" с новой силой разгорелись страсти в ровенском политикуме. На заседании бюджетной комиссии Ровенского областного совета депутаты начали требовать созыва внеочередной сессии и предложили начать сбор подписей о внесении на повестку дня вопроса о недоверии председателю Ровенской облгосадминистрации Виталию Ковалю

Корреспондент RegioNews выяснял, чем для председателя Ровенской ОГА может закончиться демарш депутатов.

Все началось с увольнения Юрия Осипчука с должности руководителя областного Управления здравоохранения - он занимал ее последние шесть лет. На вакантную должность объяви конкурс. Победителем стал Олег Овсяник, который не имеет особой поддержки у депутатов, но считается человеком недавно уволенного Юрия Осипчука, и, к тому же, набрал наименьшее количество баллов на тестировании.

Виталию Ковалю этим назначением удалось невозможное: объединить против себя все депутатские группы.

На этот раз поводом для возмущения народных избранников стало выполнение программы по борьбе с эпидемией коронавируса, на которую депутаты облсовета уже выделили 25,6 млн грн. На запрос депутата облсовета Владислава Сухляка, который тоже претендовал на должность руководителя Управления здравоохранения, последнее дало ответ об использовании средств. Оказалось, что из выделенных средств на данный момент потрачено примерно лишь 6 млн грн: 4 млн. – на аппараты искусственной вентиляции легких, которых закупили 8 шт.,а еще 2 млн. – на защитные материалы для медиков.

Непонятно, почему заказали только 8 аппаратов ИВЛ, когда их нужно гораздо больше. Непонятно, когда Управление собирается тратить выделенные средства, если Украина, как утверждают специалисты, подходит к пику эпидемии. Или, возможно, не нужно было снимать эти деньги с других объектов?

Другая претензия депутатов - это ситуация, сложившаяся в Ровенской областной больнице. Еще несколько недель назад по городу поползли слухи о том, что в этом лечебном учреждении уже есть больные на коронавирус. Но руководство больницы отрицало эту информацию. Однако тело врача-анестезиолога, который умер якобы от двусторонней пневмонии, хоронили за протоколами предусмотренными для умерших от COVID-19. Позже с симптомами болезни было изолировано его жену, которая тоже работает в областной больнице. И лишь недавно руководство заведения признало наличие у врачей опасной болезни и объявило число зараженных.

Все эти факты возмутили областных избранников. По их мнению, действия Виталия Коваля - начиная с утверждения областного бюджета и до увольнения-назначение начальника Управления здравоохранения - это цепь непонятных решений. К тому же, если ранее у Виталия Коваля был союзник, председатель облсовета Александр Данильчук, то сейчас последний "умыл руки", взял отпуск за свой счет и уехал из Ровно.

Голосов за выражение недоверия Виталию Ковалю сейчас более чем достаточно. Здесь готовы нажать кнопку "за" фактически все. "Батькивщина", экс-ЕС и "Конкретные дела" - за то, что Коваль развалил их коалицию и нанес ущерб целостности фракции. "Свобода" - за репрессии и освобождение "их" руководителя Управления здравоохранения. "Радикалы" - за то, что не назначил их кандидатуру на должность начальника того же Управления. Различные внефракционные – за неназначения на должность Владислава Сухляка. Голосов хватит, чтобы снять Коваля. Но что дальше? Есть ли кандидатура, вокруг которой могли бы объединиться все группы влияния и которую поддержали бы в Офисе президента? Многие не хотят, чтобы область снова погрузилась в борьбу за кресло в кабинете на шестом этаже. Тем более, чтобы в это кресло сел кто-то "чужой".