За маской коронавируса: выдворит ли Новинский из Херсона Дубинского

На Херсонщине в Геническом районе, который граничит с временно оккупированной территорией (ВОТ) автономной республики (АР) Крым, по состоянию на вечер 25 марта официально зарегистрирован первый случай коронавируса. Первые экспресс-тесты прибыли в область из Китая 24 марта. Накануне поступили и первые сигналы о том, что, мол, регион получил, как писали СМИ, "куратора" за областью, нардепа Вадима Новинского. И что вирус вирусом, а политика политикой

Фото: uk.wikipedia.org

На Херсонщине в Геническом районе, который граничит с временно оккупированной территорией (ВОТ) автономной республики (АР) Крым, по состоянию на вечер 25 марта официально зарегистрирован первый случай коронавируса. Первые экспресс-тесты прибыли в область из Китая 24 марта. Накануне поступили и первые сигналы о том, что, мол, регион получил, как писали СМИ, "куратора" за областью, нардепа Вадима Новинского. И что вирус вирусом, а политика политикой

В холодном большом зале "Юбилейного" на заседание, созданного для помощи в борьбе с распространением коронавируса председателем ОГА Единого антикризисного штаба в Херсонской области, собрали представителей местного бизнеса.

На встрече присутствовали, как пишут в соцсетях, долларовые миллионеры, и представители средств массовой информации, всего 64 человека. Среди присутствующих – вероятные кандидаты на пост мэра областного центра, и даже экс-глава ОГА времен Януковича Николай Костяк, который едва ли не впервые публично появился после зимы 2014 года. Он, кстати, является помощником нардепа Игоря Колихаєва, известного в области бизнесмена, который имеет собственный благотворительный фонд. Как сообщил 25 марта председатель ОГА Юрий Гусев, господина Костяка на встречу пригласил Вадим Новинский.

На сцене кроме Юрия Гусева, мэра Херсона Владимира Миколаенко, первого заместителя председателя облсовета Василия Зеленчука - Вадим Новинский. Его Юрий Гусев представил, как народного депутата Украины и владельца "Смарт Меритайм Групп".

Сам Новинский отметил, что он был избран от округа №57 г. Мариуполь. Свое присутствие в Херсоне на совещании объяснил так: "У нас есть ответственность по городам, где присутствуют наши предприятий. Я вот нахожусь здесь, потому что в Херсоне расположен Херсонский судостроительный завод ( в состав "Смарт Меритайм Групп" входит Херсонская верфь – прим.ред.), и мы обязаны помочь Херсонской области в борьбе с коронавирусом".

На упрек по поводу того, что у Херсона есть вопросы к "Смарт Меритайм Груп" по поводу ситуации с отсутствием договора об аренде земли, и, соответственно, относительно потерь, которые понесет городской бюджет в СМИ называют цифру более 57 млн грн), Новинский "не понял": "Насколько мне известно, на предприятиях Смарт-холдинга задолженностей по налогам нет никаких".

Но вернемся к заседанию Единого антикризисного штаба. Председатель ОГА призвал бизнесменов в зале отнести на второй план политику и помочь материально Херсонщине. Надо сказать, что из бюджета области на антикоронавирусные мероприятия выделили 22 млн, из городского бюджета Херсона - вдвое меньше.

Анонсируя выступление Новинского, председатель ОГА сказал, что тот "озвучит, как он видит поддержку". И хоть Гусев периодически напоминал, как мантру, о том, что надо забыть о политике, нардеп, который привез в область два ИВЛ, 200 костюмов биозащиты и 200 защитных очков для индивидуальной защиты медицинскому персоналу, ни в чем себе не отказывал.

Новинский передает председателю ХОГА Гусеву два аппарата ИВЛ и костюмы биозащиты для врачей. Фото: facebook/Вадим Новинский

Новинский начал с того, что поинтересовался, может ли он говорить на русском языке, мол, чтобы не было, как в Верховной Раде, когда микрофон могут выключить. А потом начал раздавать советы – власти, бизнесу и даже журналистам.

На встрече с бизнесом после Новинского на сцену выходили друг за другом те, кого называют возможными кандидатами на должность городского главы Херсона – депутат облсовета Юрий Рожков, Садияр Мамедов, которого не так давно вывели из состава исполкома городского совета и ексмер Херсона и екснардеп Владимир Сальдо. Последний, кстати, поздоровавшись на украинском, демонстративно перешел на русский "потому что в Херсоне больше говорят по русски". А потом разочаровал председателя ОГА сказав, что этого совещания не ждали, и уже вступили в борьбу с вирусом, и начал рассказывать о другом антикоронавирусном штабе, где уже сосредоточены средства. Дал указание, как надо улучшить информирование населения, рассказал, на что нужно выделить средства из городского бюджета и ушел со сцены.

Еще дальше пошел заместитель председателя облсовета и ексруководитель херсонской таможни Виталий Булюк, который предложил закрепить "людей" за районами по примеру, как Новинского - за областью.

"Давайте за каждым районом закрепим человека, который отвечала бы вместе с председателем РГА за то, что происходит в районе", - сказал Булюк. И заметил, что относится к председателям РГА с уважением, но они, мол, молодые люди без никакого ресурса, в том числе, финансового. И сразу предложил себя в кураторы - мол, все знают, какой его район.

Председателю ОГА, который выслушал амбициозных участников совещания, не осталось ничего другого, как сказать, что его двери открыты для тех, кто готов присоединиться к борьбе с коронавирусом. Не окажется ли, что появление Вадима Новинского на встрече с местным бизнесом, которая, по замыслу, должна была бы вдохновить местных миллионеров приобщиться к штабу, созданному Юрием Гусевым, наоборот, оттолкнет их? Не сыграет ли против команды президента то, что он сделал ставку не на прямой диалог с местной элитой через своего представителя, а делает это через человека, к которому есть претензии у местной элиты? Ведь бизнесмены на Херсонщине мало похожи на тех избирателей, которых можно подкупить продовольственным набором. Они еще и хорошо считают. На встрече также прозвучало: надо думать, как поддержать в таких условиях сельское хозяйство и как кормить людей, ибо можно перенести концерты, а работу в поле – нет.

Пока продолжалась совещание, те, кто слушал его онлайн, "взрывались" в соцсети. Мы попросили прокомментировать херсонских экспертов, как участие Вадима Новинского в таких встречах повлияет на авторитет команды "Слуг народа", на расклад сил в регионе. И, собственно, не получит ли власть вместо объединения с учетом коронавирусной угрозы в области (граничащей с ВОТ АР Крым), наоборот - противостояние? Не предпочтут ли бизнесмены собственные благотворительные проекты сотрудничеству под эгидой Единого антикризисного штаба?

Дементий Белый, руководитель областной организации КИУ, политолог

Я начал бы с того, что фигура Новинского действительно является очень токсичной и не только как политическая фигура. Есть еще конфликтная ситуация с незаключенными договорами по земле у его предприятия в Херсоне. Это очень плохое решение с политической точки зрения для области, потому что вместо объединения лишь обострит противоречия. И, самое главное, выступая в зале "Юбилейного" и потом на брифинге, Новинский говорит политические вещи, ведет пропаганду, несмотря на призывы председателя ОГА отойти от политики. Кроме того, Новинский прибыл как человек с непонятными полномочиями.

По поводу самого собрания бизнеса, то это был такой себе обзор потенциальных кандидатов в мэры Херсона и, например, заявление Сальдо по языковому вопросу было сделано демонстративно и это можно рассматривать уже как часть подготовки к выборам.

Александр Максименко, заведующий херсонского отдела Национального института стратегических исследований

Я думаю, что приезд Новинского в Херсон – негатив. Если бы Офис Президента четко сформулировал зачем отдельным людям, которые не всегда имеют отношение к областям, поручают заниматься регионами, то, возможно, мы бы понимали больше. А так возникли ассоциации с тем, как это было при Януковиче, когда были назначены за каждой областью "смотрящие". Что касается Новинского, то с ним связаны не всегда хорошие воспоминания и чувства людей через конфликт Херсонского судостроительного завода с городом по налогу на землю.

Кроме того, Новинский принадлежит к конкретной политической силе, а мы помним, что в этом году планируются местные выборы. И когда приезжают в регионы политики такого уровня, то сразу возникают предположения, что начинается процесс подготовки к ним. Местный бизнес также с появлением Новинского насторожился, ибо те, кто сидели в зале, имеют свои политические предпочтения. Я понимаю, что это ошибка Офиса Президента. От председателя Херсонской ОГА, предполагаю, вообще не зависело – Новинский или кто-то другой.

Артем Сопов, политолог

Появление Новинского в Херсоне, в области, граничащей с временно оккупированным Крымом, сейчас в этой ситуации может восприниматься неоднозначно, учитывая его связи в Крыму (где он в 2013 году победил на довыборах в ВР). Возникает подозрение, не "теплеет ли" власть относительно России в вопросе Крыма, например. Это уже даже вопрос национальной безопасности. Потому для многих Новинский ассоциируется с "русским миром", и это может быть сигналом для пророссийских сил, что власть лояльна к ним и это значит то же, что подбросить в костер дров на Херсонщине.

Владимир Молчанов, экономист

Мне жаль председателя ОГА Гусева, которого ставят в непростую ситуацию сначала нардеп Александр Дубинский, который назначен куратором в Херсонской области от партии "Слуга народа", а теперь нардеп Вадим Новинский с этим кураторством. Есть угроза того, что именно они будут руководить в области, а председатель ОГА будет при них. У тех, кто следит за информацией, это вызывает иронический смех.