Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
Попри введення урядом надзвичайного стану в Житомирській області, з 17 березня, міська рада вирішила не поспішати і мужнім рішенням виконкому закрила ринки, кав’ярні і ресторани тільки з післязавтра – з 19 березня. Певне, щоб не наганяти паніку і не засмучувати мешканців та власників бізнесу. Кореспондент RegioNews пройшовся вулицями міста
Попри введення урядом надзвичайного стану в Житомирській області, з 17 березня, міська рада вирішила не поспішати і мужнім рішенням виконкому закрила ринки, кав’ярні і ресторани тільки з післязавтра – з 19 березня. Певне, щоб не наганяти паніку і не засмучувати мешканців та власників бізнесу. Кореспондент RegioNews пройшовся вулицями міста
На даний час виглядає все так, ніби Житомир отримав не карантин, а додаткові канікули. Центральний ринок Житомира - люди стоять в черзі за ковбасою, обнімаються при вітанні, в масках лише окремі продавці і то в більшості маски виключно на шиї. Люди бажають один одному здоров’я, але бояться чихнути чи кашлянути, бо розуміють, що за це можна отримати по шиї на якій висить маска.
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- 17:51 14 березня Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
- 19:57 12 березня В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
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