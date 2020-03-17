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17 березня 2020, 14:00 88

Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані

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17 березня 2020, 14:00 88
Попри введення урядом надзвичайного стану в Житомирській області, з 17 березня, міська рада вирішила не поспішати і мужнім рішенням виконкому закрила ринки, кав’ярні і ресторани тільки з післязавтра – з 19 березня. Певне, щоб не наганяти паніку і не засмучувати мешканців та власників бізнесу. Кореспондент RegioNews пройшовся вулицями міста
Фото: RegioNews
Попри введення урядом надзвичайного стану в Житомирській області, з 17 березня, міська рада вирішила не поспішати і мужнім рішенням виконкому закрила ринки, кав’ярні і ресторани тільки з післязавтра – з 19 березня. Певне, щоб не наганяти паніку і не засмучувати мешканців та власників бізнесу. Кореспондент RegioNews пройшовся вулицями міста

На даний час виглядає все так, ніби Житомир отримав не карантин, а додаткові канікули. Центральний ринок Житомира - люди стоять в черзі за ковбасою, обнімаються при вітанні, в масках лише окремі продавці і то в більшості маски виключно на шиї. Люди бажають один одному здоров’я, але бояться чихнути чи кашлянути, бо розуміють, що за це можна отримати по шиї на якій висить маска.

Символ Житомира на сьогоднішній день: мило, хрестик, дезинфектор

Автор(и) статті: Карина Міронова

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