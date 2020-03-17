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17 марта 2020, 14:00 84

Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении

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17 марта 2020, 14:00 84
Несмотря на введение правительством чрезвычайного положения в Житомирской области, с 17 марта, городской совет решил не спешить и мужественным решением исполкома закрыл рынки, кафе и рестораны только с послезавтра – с 19 марта. Видимо, чтобы не нагонять панику и не огорчать жителей и владельцев бизнеса. Корреспондент RegioNews прошелся по улицам города
Фото: RegioNews
Несмотря на введение правительством чрезвычайного положения в Житомирской области, с 17 марта, городской совет решил не спешить и мужественным решением исполкома закрыл рынки, кафе и рестораны только с послезавтра – с 19 марта. Видимо, чтобы не нагонять панику и не огорчать жителей и владельцев бизнеса. Корреспондент RegioNews прошелся по улицам города

На данный момент выглядит все так, буд-то Житомир получил не карантин, а дополнительные каникулы. Центральный рынок Житомира - люди стоят в очереди за колбасой, обнимаются при приветствии, в масках только отдельные продавцы и то в большинстве маски исключительно на шее. Люди желают друг другу здоровья, но боятся чихнуты или кашлянуть, потому что понимают, что за это можно получить по шее, на которой висит маска.

Символ Житомира на сегодняшний день: мыло, крестик, дезинфектор

Автор(ы) статьи: Карина Миронова

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