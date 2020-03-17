Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
Несмотря на введение правительством чрезвычайного положения в Житомирской области, с 17 марта, городской совет решил не спешить и мужественным решением исполкома закрыл рынки, кафе и рестораны только с послезавтра – с 19 марта. Видимо, чтобы не нагонять панику и не огорчать жителей и владельцев бизнеса. Корреспондент RegioNews прошелся по улицам города
Несмотря на введение правительством чрезвычайного положения в Житомирской области, с 17 марта, городской совет решил не спешить и мужественным решением исполкома закрыл рынки, кафе и рестораны только с послезавтра – с 19 марта. Видимо, чтобы не нагонять панику и не огорчать жителей и владельцев бизнеса. Корреспондент RegioNews прошелся по улицам города
На данный момент выглядит все так, буд-то Житомир получил не карантин, а дополнительные каникулы. Центральный рынок Житомира - люди стоят в очереди за колбасой, обнимаются при приветствии, в масках только отдельные продавцы и то в большинстве маски исключительно на шее. Люди желают друг другу здоровья, но боятся чихнуты или кашлянуть, потому что понимают, что за это можно получить по шее, на которой висит маска.
Символ Житомира на сегодняшний день: мыло, крестик, дезинфектор
На Кировоградщине нет тестов для выявления коронавируса
17 марта 2020, 12:39В Запорожье митингуют из-за запрета торговли во время карантина
17 марта 2020, 12:20Карантин? Нет, не слышали: в Николаеве многие магазины продолжают работать
17 марта 2020, 11:56
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
17 марта 2020, 15:47Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
14 марта 2020, 17:51В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
12 марта 2020, 19:57Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных
12 марта 2020, 21:07
- 16:25 17 марта В аэропорту Львова будут принимать только чартерные рейсы
- 16:07 17 марта "Киевпастранс" просит полицию обеспечить порядок во время перевозки пассажиров
- 16:02 17 марта Церковь онлайн: где и когда можно посмотреть литургии в храмах Ивано-Франковска
- 15:53 17 марта Минэкономики контролирует наличие продуктов в магазинах
- 15:47 17 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 15:40 17 марта Хроники украинского карантина: что происходит на улицах Киева
- 15:47 17 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 17:51 14 марта Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
- 19:57 12 марта В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
- 21:07 12 марта Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных
Все блоги »
Хроники украинского карантина: что происходит на улицах Киева
17 марта 2020, 15:40
Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
17 марта 2020, 14:00
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 14:14
Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода
13 марта 2020, 21:05
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации