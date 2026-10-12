Смерть младенца от голода в Одесской области: прокуратура просит суд арестовать чиновницу
В Одесской области начальнице Службы по делам детей сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель младенца. По данным следствия, должностница знала о ненадлежащих условиях проживания детей в семье, однако не обеспечила их своевременное изъятие.
Об этом сообщила прокуратура, передает RegioNews .
В марте 2026 года в семье родился четвёртый сын. Однако после его рождения социальное сопровождение семьи также не организовали.
Одномесячный мальчик скончался от голода. По выводам экспертов, при условии надлежащего питания и ухода за ребенком можно было спасти.
Трех старших детей изъяли из семьи только после смерти младенца. В настоящее время они находятся в патронатной семье.
Прокуратура обратилась в суд с ходатайствами о заключении подозреваемой под стражу и отстранении ее от должности.
Мать детей, обвиняемая в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, находится под круглосуточным домашним арестом.
Напомним, что в Днепре в суд направили обвинительный акт в отношении родителей двухмесячной девочки, умершей в результате критического истощения и голодной комы.