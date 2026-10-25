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Борислав Береза украинский политик, общественный деятель, фигурант антикоррупционных расследований, бывший народный депутат Украины VIII созыва, с конца февраля по конец декабря 2014 года – представитель «Правого сектора». info@regionews.ua
25 октября 2026, 11:50

Мы должны стать полезными для наших западных партнеров

25 октября 2026, 11:50
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В 1982 году сенатор Джо Байден пригрозил премьер-министру Израилю Менахему Бегину сокращением американской помощи
В 1982 году сенатор Джо Байден пригрозил премьер-министру Израилю Менахему Бегину сокращением американской помощи
Фото из открытых источников
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Вот каков был ответ Бегина:

Никогда не пугайте нас угрозами лишить помощи. Это не сработает. Я не тот еврей, у которого дрожат колени. Я еврей, гордый историей своего народа, которой уже 3700 лет. Когда мы погибали в газовых камерах и печах, никто не пришел нам на помощь. Также никто не помогал нам в нашем стремлении построить собственное государство. Мы справились с этим сами и сполна заплатили за это. Мы сражались за свои идеалы. Мы умирали за них. И мы до сих пор придерживаемся этих принципов. Мы будем их защищать. И, если потребуется, снова погибнем за свои принципы. С вашей помощью или без нее".

Я вспомнил об этом, потому что нам пора формировать в обществе подобную идеологию. И мы должны избавиться от всех иллюзий. Иллюзий относительно хорошего дядюшки Сэма и еврооптимизма, мнения о том, что наши проблемы важнейшие для наших западных партнеров. Избавиться от мифов о том, что они всегда будут нам помогать. Помогать будут, но только в собственных интересах и тогда, когда это будет им выгодно. Во всех остальных случаях они будут выражать глубокую обеспокоенность и просто будут переживать за нас и покупать российские газ и нефть, как это сейчас делает Европа и США. Так было уже неоднократно. Например, когда Россия аннексировала Крым и вторглась в Донбасс.

Пора осознать, что мы нужны только самим себе. Что наши проблемы — война, коррупция, экономический спад, трудовая миграция, демографический кризис и все прочее — мы будем преодолевать самостоятельно. Мы можем прислушиваться к советам. Мы должны учиться у тех, кто может передать нам недостающие нам знания. Мы будем использовать чужой опыт и привлечь специалистов. Но возрождать Украину нам придется самостоятельно. Никто не сделает этого за нас. Мы живем в прагматичном мире. И если мы не способны решить собственные проблемы, то другие не разрешат их за нас, а будут использовать в своих интересах. Или попытаются увлечь нас, пользуясь моментом. Доказано Кремлем. Неоднократно.

К сожалению, слова не только российских, но и западных политиков не всегда совпадают с их действиями. Почему? Потому что вопрос в приоритетах. Если Кремль мотивирован имперскими амбициями и собственным обогащением, политики Запада делают то, что выгодно их странам и избирателям. Или и им лично. Не верите? Посмотрите на Трампа сейчас. Или польские политики, которые понимают все угрозы от России, но играют в украинофобию, чтобы получить больше голосов на выборах. Это реальная политика. Без иллюзий. И мы должны поступать так же, делая лишь то, что усиливает Украину — экономически, политически, демократически или укрепляет нашу военно-оборонительную способность. Мы должны искать партнеров и союзы, но исключительно на взаимовыгодных условиях. И идти на компромиссы только из соображений прагматизма.

Да, мы должны стать полезными для наших западных партнеров. Именно полезными, но без вреда или потери для себя. Напротив, мы должны во всем получать свои выгоды. И строить Украину. Новую и прогрессивную. Строить, а не ждать, что кто построит ее для нас. И если нас подталкивают к тому, что нам невыгодно, чем-то пугают, заставляют и пытаются убедить в том, чего нам не нужно, то мы должны научиться отвечать в стиле Менахема Бегина: "Мы построим Украину! С вашей помощью или без нее!". Не отдавать свои полезные ископаемые, потому что есть компромат не руководство государства, а предлагать прагматическое Соглашение, в котором Украина выгодоприобретатель, а не "бедный родственник".

Самое главное – не только говорить это, но и делать. И помнить, что жизнь быстротечна, а окна возможностей не будут вечно открыты.

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Украина США ЕС политика
 
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