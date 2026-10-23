Россияне атаковали гражданскую и промышленную инфраструктуру Одесщины: есть пострадавшие
В Одесской области спасатели ликвидировали последствия российских ударов по гражданской и промышленной инфраструктуре. В результате атак возник масштабный пожар на территории базы отдыха, также повреждено административное здание и производственно-складское помещение предприятия
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .
На территории базы отдыха вспыхнул масштабный пожар. Работу спасателей усложняли воздушные тревоги и повторная атака по месту проведения работ.
Во время воздушной угрозы чрезвычайники находились в безопасном месте. Никто из них не пострадал.
По предварительным данным, на территории базы отдыха травмировался один человек.
По другому адресу в результате попадания частично разрушена крыша трехэтажного административного здания и производственно-складского помещения предприятия. Там пострадали по меньшей мере два человека.
К ликвидации последствий российских атак были привлечены 50 спасателей.
Напомним, что днем 23 октября россияне атаковали Сумскую область. В результате атаки пострадал жилой дом.