Россияне атаковали гражданскую и промышленную инфраструктуру Одесщины: есть пострадавшие

Фото: ГСЧС

В Одесской области спасатели ликвидировали последствия российских ударов по гражданской и промышленной инфраструктуре. В результате атак возник масштабный пожар на территории базы отдыха, также повреждено административное здание и производственно-складское помещение предприятия

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

На территории базы отдыха вспыхнул масштабный пожар. Работу спасателей усложняли воздушные тревоги и повторная атака по месту проведения работ.

Во время воздушной угрозы чрезвычайники находились в безопасном месте. Никто из них не пострадал.

По предварительным данным, на территории базы отдыха травмировался один человек.

По другому адресу в результате попадания частично разрушена крыша трехэтажного административного здания и производственно-складского помещения предприятия. Там пострадали по меньшей мере два человека.

К ликвидации последствий российских атак были привлечены 50 спасателей.

Напомним, что днем 23 октября россияне атаковали Сумскую область. В результате атаки пострадал жилой дом.