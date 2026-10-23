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23 октября 2026, 18:58

Россияне атаковали гражданскую и промышленную инфраструктуру Одесщины: есть пострадавшие

23 октября 2026, 18:58
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Фото: ГСЧС
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В Одесской области спасатели ликвидировали последствия российских ударов по гражданской и промышленной инфраструктуре. В результате атак возник масштабный пожар на территории базы отдыха, также повреждено административное здание и производственно-складское помещение предприятия

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

На территории базы отдыха вспыхнул масштабный пожар. Работу спасателей усложняли воздушные тревоги и повторная атака по месту проведения работ.

Во время воздушной угрозы чрезвычайники находились в безопасном месте. Никто из них не пострадал.

По предварительным данным, на территории базы отдыха травмировался один человек.

По другому адресу в результате попадания частично разрушена крыша трехэтажного административного здания и производственно-складского помещения предприятия. Там пострадали по меньшей мере два человека.

К ликвидации последствий российских атак были привлечены 50 спасателей.

Напомним, что днем 23 октября россияне атаковали Сумскую область. В результате атаки пострадал жилой дом.

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