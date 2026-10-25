Атака на Днепропетровщину: погибли люди, среди пострадавших – ребенок

Фото из открытых источников

Россияне атаковали Днепропетровщину более 20 раз за последние сутки. В результате обстрелов погибли три человека

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА, передает RegioNews.

В Днепре в результате удара врага повреждена инфраструктура. Также россияне ударили по Синельниковщине: повреждены частные и многоквартирные дома, магазины, инфраструктура, автомобили. Погибли три человека. Еще 14 жителей получили ранения, среди них – 11-летняя девочка.

На Никопольщине страдали райцентр, Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская общины. Поврежден частный дом. Госпитализирован 50-летний мужчина.

Впоследствии стало известно, что 62-летний мужчина, получивший ранения накануне из-за атаки россиян на Синельниково.

"Количество погибших из-за удара россиян по городу возросло до четырех. Еще 13 человек получили ранения. Четверо остаются в больнице - все в тяжелом состоянии", - говорят в ОВА.

Напомним, что в результате российской атаки на Днепр и пригород 23 октября погиб человек, еще пятеро получили ранения. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.