Атака на Днепропетровщину: погибли люди, среди пострадавших – ребенок
Россияне атаковали Днепропетровщину более 20 раз за последние сутки. В результате обстрелов погибли три человека
Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА, передает RegioNews.
В Днепре в результате удара врага повреждена инфраструктура. Также россияне ударили по Синельниковщине: повреждены частные и многоквартирные дома, магазины, инфраструктура, автомобили. Погибли три человека. Еще 14 жителей получили ранения, среди них – 11-летняя девочка.
На Никопольщине страдали райцентр, Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская общины. Поврежден частный дом. Госпитализирован 50-летний мужчина.
Впоследствии стало известно, что 62-летний мужчина, получивший ранения накануне из-за атаки россиян на Синельниково.
"Количество погибших из-за удара россиян по городу возросло до четырех. Еще 13 человек получили ранения. Четверо остаются в больнице - все в тяжелом состоянии", - говорят в ОВА.
Напомним, что в результате российской атаки на Днепр и пригород 23 октября погиб человек, еще пятеро получили ранения. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.