Стрельба в Святошинском районе Киева: есть погибший

Фото: полиция Киева

В Святошинском районе Киева 24 октября произошла стрельба, в результате которой один мужчина погиб, а еще один получил ранения и попал в больницу. Полицейские задержали предполагаемого стрелка

Об этом сообщили в полиции Киева, передает RegioNews .

По предварительным данным правоохранителей, на улице между мужчиной возник конфликт. Во время столкновения один из них получил пистолет травматического действия и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов.

От полученных ранений один из мужчин погиб. Другого пострадавшего госпитализировали, пока медики оказывают ему помощь.

Полицейские задержали мужчину, который, по предварительной информации, стрелял. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Василькове в Киевской области ссора между братьями закончилась стрельбой . Одного из мужчин задержали.