С оккупированной Херсонщины вернули еще пятерых детей

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Из временно оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще пятерых детей от 15 до 17 лет. Среди них две девочки и трое парней

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает RegioNews .

По его словам, после обыска девушку под угрозами вынудили учиться в российской школе. Там его привлекали к пропагандистским мероприятиям, учили разбирать оружие и заставляли выступать перед российскими военными.

"Девушка также жила в постоянном страхе из-за атаки дронов на гражданских", - отметил Прокудин.

Возвращение детей произошло при содействии благотворительной организации Save Ukraine. В настоящее время все пятеро находятся в безопасности и получают необходимую помощь.

С начала 2026 из временно оккупированной части Херсонщины на подконтрольную Украине территорию вернули уже 235 детей. Работа идет в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA, добавил глава ОВА.

Напомним, ранее из оккупации вернули 15-летнюю девочку. Известно, что кафиры угрожали забрать ее от семьи.