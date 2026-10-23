Рынок ожидает, что НБУ сделает на следующей неделе со своей ставкой

Рынки остаются нервными

Рынки остаются нервными

Фото из открытых источников

Причем если американский рынок пока просто шатается, то рынки стран Азии в последние недели летят в какую-то пропасть. И причины этих нервов легко рассмотреть в росте ставок на дефолт, или вероятности дефолта, компаний, которые выпускали облигаций для финансирования революции искусственного интеллекта. В принципе, это логично. Искусственный интеллект, как и любой технологический прорыв, нуждается в жертве. И приносят эту жертву обычно в виде денег, которые сами приносятся под давлением алчности. Альтернатива алчности здесь – страх, и этот метод прорывной индустриализации демонстрировал Советский Союз, догоняя весь мир. Но этот метод гораздо менее приятен. А алчность заставляет людей самих нести деньги. И потом мир идет вперед. И все уже забыли, кто прокладывал все эти кабели по миру, что обеспечило интернет революцию. Вспоминая о них только тогда, когда какой-нибудь русский корабль перерезает очередной кабель. А интернет есть. Неудивительно поэтому, что вероятность дефолта некоторых техногигантов уже оценивается в 25%. И это речь об огромных компаниях, капитализация которых раздулась за последние годы. CDS Oracle указывает на возможность дефолта у 23%, Broadcom в 12%, а Nvidia – 8%.

И речь о самой крупной корпорации в новейшей истории. Поэтому неудивительно, что день оптимизма имени искусственного интеллекта сменяется днем ​​пессимизма и страха по искусственному интеллекту. И неудивительно, что азиаты переживают больше всего. На фоне революции искусственного интеллекта значительно подпрыгнул экспорт из азиатских стран. Все эти полупроводники и прочие технологические штучки. По данным на сентябрь, экспорт Южной Кореи вырос на 83,5% за год, чего не было вообще никогда. Экспорт Сингапура вырос на 46,2%, Малайзии – 45,5%, Тайвань – 41%, Вьетнам – 39%. На этом фоне детьми выглядят Китай, с его ростом на 25% и Япония – 19%. Детьми, если не думать о размере этого экспорта и базе, из которой она растет.

Но американский рынок пока только шатается. Первоначально был оптимизм. И породил его Маск, который, в принципе, давно уже считает себя Богом. Финансовая отчетность SpaceX получилась лучше ожиданий. Демонстрируя, что за прошедшие периоды прибыльность компании росла быстрее, имея базу в виде доходов от Starlink и активный прирост сегмента искусственного интеллекта.

Конечно, речь идет о предыдущих периодах, когда Маск еще не начал отключать Starlink в Украине, вызывая значительную обеспокоенность у своих европейских клиентов. В результате стоимость акций компании выросла на 15% за один день, утвердив за Маском статус триллионера. И он решил ковать железо пока горячо. В принципе, Илону Маску давно не дает покоя слава или Хеопса или Медофа и он строит, возможно, величайшую пирамиду в мире. Запустив в полет свою Тесла, на этот раз не в космосе, а физически на Земле, демонстрируя прекрасную и совершенно ненужную функцию, сделал эффектное шоу. Еще немного приблизив себя в своем воображении к марвеловскому Железному человеку. И потом заявил, что почему бы не объединить одну очень раздутую в капитализации компанию (Tesla) с другой очень раздутую в капитализации компанию (SpaceX). Все же кто-то должен лопнуть этот величественный пузырь. Вдобавок пообещав каждому ребенку США по акции SpaceX. Это не будет стоить Маску очень дорого, подарок оценивается где-то в 10 млрд долларов. Зато пиар получится хороший. Тем более, зная тягу Маска к собственному размножению, не исключено, что он просто не хочет оставлять своего потенциального ребенка без наследства.

А потом снова пришло время беспокойства. Что вылилось в падение в четверг, когда технологический Nasdaq потерял почти 2,5%. В результате индекс S&P500 открывается в пятницу на отметке 7663 пункта, что на 110 пунктов ниже недели назад. Это еще вряд ли подходит под категорию "Началось", но в испуге инвесторы побежали прятаться в американские государственные облигаций, вернув доходность 10-ти летних казначейских обязательств ниже 5%. Держатся рынки так высоко, а они все же недалеко от исторических максимумов до сих пор только благодаря технологическим компаниям. В других секторах все очень не очень. К примеру, акции банков идут на 7-ю подряд неделю понижение. Чего не было со времен 2008 года. Прибавляется к давлению на рынки, конечно, и дорогостоящая нефть. Причем поток нефти из Персидского Залива уже превысил уровень начала года. Но и неопределенность выше. В том числе от действий Трампа. Или в первую очередь от его действий.

А тут еще нефтяные резервы США опустились до самого низкого уровня с 1982 года. В результате баррель брента в пятницу утром уверенно держится выше 110 долларов. Подпитывая инфляцию по всему миру, которая в свою очередь питает популистов и левые протесты. На фоне бедняка в Париже продолжает расти стоимость французского долга, где доходность 10-летних облигаций вплотную приблизилась к 5%. Намекая, что решить запросы протестующих на дополнительные социальные расходы за счет долга не слишком удачная идея. И что-то подсказывает, что текущий уровень перераспределения ВВП через бюджет, а это 57%, и так уж выглядит слишком большим. Некоторые присоединившиеся к этому протесту группы, конечно, практиковали другие способы улучшить свое финансовое состояние, что уже стоило страховым компания 1,2 млрд евро. Однако вряд ли этот метод универсален для всего пролетариата. Но обращает на себя внимание тот факт, что уровень пролетарской ненависти как-то коррелирует с наличием вблизи центров моды и магазинов с дорогими сумочками. И в эти выходные пострадали Париж и Милан, столицы моды и гламура. Мэлони, не без удовольствия, даже ввела войска в Милан. Хоть куда-нибудь.

А украинский сегмент еврооблигаций тоже был волатильным. Однако в Украине мало кого волнует проблема искусственного интеллекта. Разве что он помогает убить больше россиян. Здесь скорее речь шла об отсутствии какого-либо интеллекта, искусственного или естественного. Потому что на рынок сначала давили заявления известного гуманиста Трампа. А потом помогали возобновляться все стартовавшие переговоры с известным гуманистом Путиным. В результате за последнюю неделю украинские суверенные еврооблигации подросли где-то на один пункт, отыграв на оптимизме конца недели пессимизм понедельника-вторника. Более оживленно на смену риторике россиян, которую можно было разглядеть под лупой положительного мышления и привычки выдавать желаемое за действительное, реагировали акции Киевстара на американской бирже.

За день торгов в четверг стоимость компании там подскочила на 9%, как Маск решил присоединить ее к своей величественной пирамиде. И хотя Киевстар давно пытается дружить с SpaceX причиной все же стали немного другое. С первого дня торгов акции Киевстар воспринимаются спекулянтами как индикатор приближения мира. И как только вероятность достижения договоренности растет или Трамп очень убедительно об этом говорит, то спекулянты начинают покупать. Как только становится ясно, что до мира очень далеко, идут распродажи. А вот на этой неделе произошли настоящие распродажи с украинскими акциями, так это Варшавская Фондовая биржа. На этой неделе показалось, что польские фермеры захватили биржу. Потому трудно найти другое объяснение для внезапного резкого падения стоимости акций украинских аграрных компаний, флагманом которого стала Астарта. Только за один день торгов потеряла 20% капитализации.

В отсутствие логических объяснений все упирается в человеческий фактор. А именно тот, что какой-то ответственный за управление чужими активами человек наконец-то прочитал новости и увидел, что у украинских аграриев проблема с экспортом. И решила продать. А вот другой человек, который охотно бы купил, не нашлось. В результате пришлось даже останавливать торги на время. Чтобы какой-то другой человек не вышел с высокого этажа. Благо, в Варшаве сейчас много небоскребов. Причем они в отличие от Киева группируются в одном районе. А в сегменте корпоративных еврооблигаций завершила свою реструктуризацию "Укрэнерго". И теперь все сотрудники компании смогут посвящать себя борьбой не с жадными хедж-фондами, а с последствиями российских ударов. Которые, конечно, продолжаются, несмотря на какие-либо переговоры. А гривна остается стабильной. Хотя на этой неделе НБУ уже не вернул курс с уровня "чуть выше 45,0" на уровень "чуть ниже 45". Видимо, регулятор был чем-то занят. Принял ли решение, что до сих пор бояться и нужно сделать как с пластырем, который нужно один раз оторвать и закончить бояться. В результате утра пятницы курс гривны на межбанке начинает на уровне 45,17 гривны за доллар. И, конечно, слоном в комнате с валютными трейдерами стал визит НАБУ к главе НБУ. Причем, в этот раз аббревиатура НАБУ не означала ассоциацию банков Украины. Однако пока на стабильность валютного рынка этот визит никак не повлиял, а институциональная независимость НБУ пока не поставлена ​​под вопрос, который как раз и является критическим для рынка. И рынок ожидает, что НБУ сделает на следующей неделе свою ставку. И здесь вероятность как встретить динозавра на улице Киева, 50 на 50. Или встретишь или нет. Вот и рынок разделился почти пополам среди тех, кто считает, что НБУ поднимет сразу и ожидающим ставку на текущем уровне.