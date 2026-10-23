Катастрофа в Олешках: РФ и Украина прекращают огонь

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Украина и Россия согласовали договоренность по прекращению огня в Олешках. В Генштабе подтвердили соглашение

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

Силы обороны обеспечат выполнение решений Верховного Главнокомандующего для реализации гуманитарной миссии в Олешках. В Генштабе отметили, что рассчитывают на то, что гуманитарный доступ для людей в Олешках будет гарантирован.

Ранее об этой договоренности между Украиной и РФ заявили в Белом Доме. Представитель администрации Дональда Трампа подчеркнула, что локальное прекращение огня начнется 29 октября.

"Обе страны согласились временно прекратить все боевые действия в Олешках, чтобы позволить доступ гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию граждан через определенный безопасный коридор", - заявили в Белом Доме.

Напомним, что к гуманитарной катастрофе в оккупированных Олешках Херсонской области, где местные жители остаются без еды, могут быть причастны военнослужащие 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота России и 331-го гвардейского парашютно-десантного полка.

С марта украинские военные доставляют жителям продовольствие через Днепр с помощью беспилотников.