Катастрофа в Олешках: РФ и Украина прекращают огонь
Украина и Россия согласовали договоренность по прекращению огня в Олешках. В Генштабе подтвердили соглашение
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.
Силы обороны обеспечат выполнение решений Верховного Главнокомандующего для реализации гуманитарной миссии в Олешках. В Генштабе отметили, что рассчитывают на то, что гуманитарный доступ для людей в Олешках будет гарантирован.
Ранее об этой договоренности между Украиной и РФ заявили в Белом Доме. Представитель администрации Дональда Трампа подчеркнула, что локальное прекращение огня начнется 29 октября.
"Обе страны согласились временно прекратить все боевые действия в Олешках, чтобы позволить доступ гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию граждан через определенный безопасный коридор", - заявили в Белом Доме.
Напомним, что к гуманитарной катастрофе в оккупированных Олешках Херсонской области, где местные жители остаются без еды, могут быть причастны военнослужащие 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота России и 331-го гвардейского парашютно-десантного полка.
С марта украинские военные доставляют жителям продовольствие через Днепр с помощью беспилотников.