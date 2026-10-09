В Киевской области во время разбора завалов нашли тело женщины
В Бучанском районе Киевской области обнаружили тело женщины во время разбора завалов и тушения пожара на складских помещениях, поврежденных в результате атаки российских беспилотников 8 октября
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.
Спасатели обнаружили погибшую при ликвидации последствий вражеской атаки.
"Искренние соболезнования родным и близким погибшей. Никакие слова не утолят боль от потери близкого человека", – отметил Ткаченко.
По его словам, Россия должна понести ответственность за совершенные преступления.
Напомним, ранее сообщалось, что в Бучанском районе Киевской области в результате российской атаки повреждены складские помещения. Было известно, что пострадали три человека, еще одну женщину разыскивали спасатели.