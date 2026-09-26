11:20  26 сентября
Россияне ударили по Запорожью: погибли две женщины, среди раненых – ребенок
12:30  26 сентября
Россияне в Киеве атаковали дата-центр и провайдер
19:29  25 сентября
15 лет тюрьмы за госизмену: инженер в Николаеве пытался передать ФСБ секретные разработки
UA | RU
UA | RU
26 сентября 2026, 13:40

РФ ударила по Харькову: сгорел жилой дом

26 сентября 2026, 13:40
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Россияне атаковали Харьков и пригороды беспилотниками. Удары зафиксированы в разных районах

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Пострадали Киевский и Салтовский район Харькова. В результате атаки врага загорелись элементы ранее разрушенного здания, автомобиль и частный двухэтажный жилой дом. Также повреждены жилые дома, учебное заведение и автомобиль.

Спасатели ликвидировали все пожары, несмотря на угрозу повторных ударов.

Напомним, также ночью россияне атаковали столицу. Один из дронов упал на территории торгового центра.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьков оккупанты обстрелы
Оккупанты атаковали дроном лицей в Киевской области: произошел пожар
25 сентября 2026, 21:26
"Россия будет только эскалировать": Зеленский призвал США и Европу ужесточить санкции
25 сентября 2026, 13:14
Вражеские атаки на Одесщину: погибли два человека, еще двое травмированы
25 сентября 2026, 12:17
Все новости »
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
На дорогу выбежало животное: в Ровенской области молодой мотоциклист разбился насмерть
26 сентября 2026, 13:55
Россияне в Киеве атаковали дата-центр и провайдер
26 сентября 2026, 12:30
Силы обороны ударили по Ильскому НПЗ в РФ
26 сентября 2026, 12:05
Россияне ударили по Запорожью: погибли две женщины, среди раненых – ребенок
26 сентября 2026, 11:20
Россияне атаковали Одесщину: загорелась гостиница
26 сентября 2026, 10:40
Россияне ударили по Киеву: есть раненые, загорелся магазин
26 сентября 2026, 09:50
Победительница "Холостяка" вышла замуж
26 сентября 2026, 01:55
Актриса Наталья Денисенко призналась, планирует ли выезжать за границу по прилету возле ее дома
26 сентября 2026, 00:55
Ведущая Соломия Витвицкая показала ремонт детской комнаты для первенца
26 сентября 2026, 00:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Юрий Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаева
Остап Дроздов
Все блоги »