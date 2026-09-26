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26 сентября 2026, 16:20

В Житомире россияне атаковали состав производителя мороженого "Рудь"

26 сентября 2026, 16:20
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Фото из открытых источников
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В Житомире охлаждающий состав производителя мороженого "Рудь" полностью уничтожен. Об этом рассказали в компании

Об этом сообщает NV, передает RegioNews.

Начальник юридического отдела компании Ольга Блажкевич рассказала, что это произошло в результате российской атаки в начале сентября. Она отметила, что здание охлаждающего состава с административно-бытовыми помещениями на юго-восточной окраине Житомира было разрушено.

Общая площадь разрушений составляет 4350 квадратных метров. Там находились готовая продукция, техника и другое имущество.

Напомним, российские оккупанты уже длительное время атакуют украинский бизнес. В частности, в Харькове в результате российской атаки повреждены составы издательства "Ранок". На месте загорелся пожар, в том числе горят книжные запасы и учебники.

Также в результате российского удара в Днепре полностью уничтожен складской комплекс компании "Лакомка". В пожаре была потеряна продукция, которая в ближайшее время должна была поставляться по магазинам по всей стране. В частности, в компании Metro сообщали об уничтожении части запасов товаров. В Киевской области в результате обстрела уничтожен состав компании "Рошен".

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