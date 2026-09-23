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23 сентября 2026, 09:40

РФ атаковала на Одесщине склады и гражданское судно: погиб капитан

23 сентября 2026, 09:40
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Фото: ОВА
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Российские войска совершили очередную атаку на Одесщину, целью которой стали порт и гражданская инфраструктура региона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.

Враг дважды подряд атаковал складские помещения, где хранились медикаменты, бытовые товары и продукты питания. В результате удара возник масштабный пожар. Ликвидацию усложняли повторные воздушные тревоги, конструктивные особенности построек и большое количество продукции внутри. Из-за многочисленных обстрелов на помощь местным чрезвычайникам привлекались спасатели из Николаевской области.

Тушение пожара длилось несколько часов. На складах обошлось без погибших и пострадавших.

Кроме того, целью врага стало коммерческое грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуда, на нем возникло возгорание. В результате атаки погиб капитан судна – гражданин Украины. Остальных членов экипажа эвакуировали, пожар на судне ликвидировали.

Напомним, около 22:00 22 сентября в Запорожье враг ударил по еще одному ТЦ: вспыхнул масштабный пожар. Пострадали два человека.

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