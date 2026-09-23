Росіяни вдарили по підприємству на Житомирщині: двоє людей постраждали
Російські війська обстріляли одне з підприємств у Житомирській громаді. Внаслідок атаки постраждали двоє людей
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Через влучання на території підприємства спалахнула пожежа. Рятувальники повністю ліквідували її наслідки.
Окрім гасіння вогню, надзвичайники за допомогою шанцевого інструменту проводили демонтаж і розбір металевих конструкцій.
Ліквідаційні роботи тривали весь вечір і ніч.
На місці події працювали екстрені служби міста та волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста України.
Нагадаємо, в ніч на 23 вересня РФ атакувала Україну 161 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія", а також "Бандероль"/"Дань-Т". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.