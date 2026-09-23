В Киеве БпЛА упал на бизнес-центр: вспыхнул пожар

Фото: Telegram/Киев инфо

В Голосеевском районе Киева беспилотник упал на четырехэтажный бизнес-центр

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, экстренные службы направляются на место происшествия.

В то же время местные Telegram-каналы сообщают о пожаре в бизнес-центре возле железнодорожного вокзала.

Информация о масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняется.

Напомним, российская армия с самого утра атакует столицу. Из-за повышенной воздушной угрозы временно приостановили движение городской электрички в обоих направлениях. Кроме того, сообщалось о падении обломков и пожаре в двух районах столицы.

В результате вражеских атак повреждены АЗС в Голосеевском и Дарницком районах города. Было известно о трех пострадавших.