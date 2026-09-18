Девять КАБов и десятки дронов: россияне атаковали Харьковщину, пострадали четыре человека

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 10 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали четыре человека

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в Харькове 65-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс. В селе Корбине Иваны Богодуховской общины ранения получили 68-летние мужчина и женщина. В Балаклее 86-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

Также медики оказали помощь женщинам в возрасте 49 и 80 лет, ранее ранившимся в Изюме, и 48-летнему мужчине, раненному 12 сентября в Вильхуватской общине.

По Харьковской области российские войска применили 9 управляемых авиабомб, 3 БпЛА типа "Молния", 8 FPV-дронов и 26 беспилотников, тип которых устанавливается. Харьков атаковали беспилотниками – под ударом оказались Основянский и Киевский районы.

В результате обстрелов повреждены торговый центр и автомобиль в Харькове, частные дома, хозяйственные постройки, сельхозтехника, энергосети, складское помещение и автомобиль экстренной медицинской помощи.

Всего за сутки зафиксировано повреждение не менее 20 частных домов и других объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 18 сентября РФ атаковала Украину 93 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия", а также "Бандероль"/"Дань-Т". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.