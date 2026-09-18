Помощь на проживание ВПЛ в 2026 году: кому продлили выплаты с 1 сентября и при каких условиях их могут прекратить

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В сентябре 2026 года были уточнены отдельные положения порядка предоставления помощи на проживание ВПЛ. В частности, предусмотрена возможность получения выплат в течение шести шестимесячных периодов вместо пяти

О том, кому именно продлили помощь, при каких условиях её могут прекратить и что делать в случае отказа, рассказала юрист Тернопольской областной ячейки ОО "Захист Держави" Валерия Живчик, передает RegioNews.

Кабинет Министров Украины постановлением от 3 сентября 2026 года №1087 внес изменения в Порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Документ вступил в силу 10 сентября, однако его положения применяются с 1 сентября 2026 года.

Главным изменением стало увеличение максимального количества шестимесячных периодов, в течение которых может выплачиваться помощь, с пяти до шести.

Таким образом, ВПЛ, получавшие помощь до 31 августа 2026 года, могут получать её ещё в течение одного шестимесячного периода – при условии соответствия критериям, предусмотренным Порядком №332.

При этом продление выплат может происходить автоматически. Отдельно предусмотрено автоматическое продление помощи на следующий шестимесячный период для детей, выплата на которых была назначена без учета доходов их родителей.

Автоматическое получение выплат не означает их безусловное получение

По словам Валерии Живчик, важно понимать, что автоматическое продление помощи не означает её безусловное продолжение. После продления Пенсионный фонд Украины проверяет, соответствует ли получатель установленным критериям. Если в ходе такой проверки будет установлено, что лицо или его семья больше не соответствуют требованиям Порядка, выплата может быть прекращена со следующего месяца.

"Сам факт автоматического продления выплаты не означает, что получатель освобождается от необходимости соответствовать установленным законодательством критериям. После продления выплат проводится проверка соответствия таким условиям", – объясняет юрист ОО "Захист Держави" Валерия Живчик.

Валерия Живчик

Какой размер помощи в 2026 году

Размер помощи на проживание с сентября 2026 года не изменился.

На каждое ВПЛ, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах, предусмотрено:

3000 грн – на ребенка до 18 лет;

3000 грн – на лицо с инвалидностью;

2000 грн – на других лиц.

Кто может претендовать на помощь

Сама по себе справка ВПЛ не означает автоматического права на получение помощи. Для назначения и продления выплат необходимо соответствовать требованиям, установленным Порядком №332.

На помощь на проживание могут претендовать, в частности, внутренне перемещенные лица, которые переместились или повторно переместились с 1 января 2022 года с территорий, на которых ведутся или велись боевые действия либо которые являются временно оккупированными.

Также право на выплату может возникать у ВПЛ, жилье которых было разрушено или повреждено до степени непригодности для проживания вследствие вооруженной агрессии РФ.

Однако для получения и продления помощи также учитываются установленные законодательством критерии относительно доходов, имущественного состояния, состава семьи и другие предусмотренные Порядком условия.

Из-за чего могут прекратить выплату

Выплату могут прекратить, в частности, в случаях, когда Пенсионным фондом Украины установлено, что во время её получения у лица возникли следующие обстоятельства:

Приобретено транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет, кроме мопеда и прицепа. Осуществлено приобретение земельного участка, квартиры, дома, другого недвижимого имущества, ценных бумаг или других финансовых инструментов на сумму свыше 100 тысяч гривен. На депозитном банковском счете находятся средства на общую сумму свыше 100 тысяч гривен, кроме одноразовых государственных выплат. Осуществлены операции по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты либо банковских металлов на общую сумму свыше 100 тысяч гривен. В собственности имеется жилое помещение, расположенное на территории, не включенной в перечень территорий, в отношении которых определена дата завершения боевых действий или временной оккупации. Человек находится на полном государственном обеспечении в государственных учреждениях, в том числе в местах лишения свободы. Человек находился за пределами Украины более 30 календарных дней подряд или более 60 дней совокупно в течение периода получения помощи.

В каждом конкретном случае основания для прекращения выплат зависят от обстоятельств и данных, учитываемых во время проверки.

Что делать, если выплату не продлили

Если Пенсионный фонд Украины отказал в продлении помощи, прежде всего следует выяснить конкретную причину такого решения.

С сентября 2026 года уточнен порядок обжалования решений о продлении помощи на проживание ВПЛ. Решение органа Пенсионного фонда Украины может быть обжаловано в административном порядке в соответствии с Законом Украины "Об административной процедуре" и/или в административный суд.

Поэтому после получения отказа следует проверить, какие именно обстоятельства были учтены ПФУ, соответствуют ли они действительности и правильно ли применены положения Порядка №332.

При необходимости лицо может подать документы, подтверждающие его право на дальнейшее получение помощи, или обжаловать соответствующее решение.

"В случае отказа в продлении выплаты важно не ограничиваться лишь фактом получения такого решения. Прежде всего необходимо установить его основание и проверить, соответствуют ли действительности сведения, на основании которых Пенсионный фонд принял решение. Если право на помощь сохраняется, лицо имеет возможность защищать свои права в административном или судебном порядке", – отмечает юрист Тернопольской областной ячейки ОО "Захист Держави" Валерия Живчик.

Напомним, ранее юрист Херсонской областной ячейки ОО "Захист Держави" Александр Король рассказал о том, что в период от окончания обучения в колледже до поступления в университет нет автоматического продления отсрочки. Выпускникам профессиональных колледжей стоит учесть важный нюанс: само поступление в ВУЗ еще не означает сохранение права на отсрочку от мобилизации. Также он пояснил, какие документы необходимы и когда именно восстанавливается право на отсрочку.