Фото: Укрзализныця

Утром 18 сентября российские войска нанесли удар по пригородному поезду на Харьковщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрзализныцю".

Угрозу обнаружила группа мониторинга, после чего была объявлена эвакуация пассажиров.

По информации Укрзализныци, двое пассажиров получили тяжелые ранения – во время эвакуации они не отошли на безопасное расстояние от поезда.

Как рассказал Суспильному руководитель Нововодолажской общины Александр Есин, попадание произошло в 10:27 вблизи платформы "Липковатовка", оккупанты применили реактивный беспилотник "Герань-4".

В результате вражеской атаки загорелись несколько вагонов (в частности, первый и второй).

По данным Есина, пострадали пять человек: один человек получил осколочное ранение, другие – ожоги лица и верхних конечностей, а также ушибы головы. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

На месте работают спасатели и медики, ликвидирующие последствия удара.

Для перевозки пассажиров электропоезда в Новую Водолагу громада направила два автобуса.

Напомним, утром 16 сентября в Николаевской области под вражеский удар попал поезд №122 "Киев – Николаев". Впоследствии в ГСЧС показали последствия.

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал международных партнеров усиливать давление на Россию в ответ на атаки по пассажирскому транспорту в Украине.