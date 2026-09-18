Фото: ГСЧС

Об этом сообщает глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко и ГСЧС, передает RegioNews.

В результате вражеского удара возникли масштабные пожары в складском и производственном зданиях. Во время повторных сигналов воздушной тревоги спасателям пришлось отходить в безопасное место.

Саперы ГСЧС предварительно обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Известно о двух погибших и двух пострадавших гражданах, которых с травмами средней тяжести госпитализировали в больницы.

Огнеборцы ликвидировали пожар.

На месте завершается разбор завалов и оценка масштабов повреждений.

Напомним, около 23:00 17 сентября российские войска нанесли удар беспилотником по торговому центру на правобережье Запорожья. В результате вражеской атаки здание ТЦ выгорело полностью и было разрушено.