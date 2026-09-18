Россияне ударили по предприятию в Житомирской области: есть погибшие и раненые
Российские войска 17 сентября атаковали гражданское предприятие в Коростенском районе Житомирской области
Об этом сообщает глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко и ГСЧС, передает RegioNews.
В результате вражеского удара возникли масштабные пожары в складском и производственном зданиях. Во время повторных сигналов воздушной тревоги спасателям пришлось отходить в безопасное место.
Саперы ГСЧС предварительно обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов.
Известно о двух погибших и двух пострадавших гражданах, которых с травмами средней тяжести госпитализировали в больницы.
Огнеборцы ликвидировали пожар.
На месте завершается разбор завалов и оценка масштабов повреждений.
Напомним, около 23:00 17 сентября российские войска нанесли удар беспилотником по торговому центру на правобережье Запорожья. В результате вражеской атаки здание ТЦ выгорело полностью и было разрушено.