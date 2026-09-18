Фото: полиция

ДТП произошло 17 сентября около 23:00 на Окружной дороге в Соломенском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель мотоцикла Honda двигалась по первой полосе Кольцевой дороги в направлении улицы Территориальной Обороны. Во время движения 24-летняя девушка не справилась с управлением, в результате чего упала на металлический отбойник.

От полученных травм девушка погибла на месте.

Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, поздно вечером 17 сентября на Одесщине легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево. От полученных травм погибли водитель и два пассажира.