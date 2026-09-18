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18 сентября 2026, 12:10

Новые правила работы железной дороги во время воздушных угроз: что изменится для пассажиров

18 сентября 2026, 12:10
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Кабинет Министров урегулировал порядок работы железнодорожного транспорта в ходе желтого и красного уровней угрозы средств воздушного нападения. Новые правила будут действовать в течение всего периода военного положения

Об этом сообщило АО "Укрзализныця", передает RegioNews.

При желтом уровне угрозы поезда будут продолжать курсировать. На вокзалах, станциях и платформах будут разрешены приемы и отправки поездов, посадка и высадка пассажиров, а также другие технологические процессы.

Пассажиры смогут оставаться на вокзалах и станциях, однако будут информировать об уровне угрозы и расположении ближайших укрытий.

В случае объявления красного уровня угрозы посадка и высадка пассажиров будут прекращаться. Людей будут перемещать в ближайшие укрытия.

В то же время движение поездов, уже находящихся в пути, автоматически не будет прекращаться. Решения по каждому поезду будут приниматься отдельно в зависимости от оперативной ситуации и информации о воздушных угрозах.

Если будут обнаружены воздушные цели, которые могут представлять опасность для пассажиров или работников железной дороги, железнодорожников будут оперативно сообщать. При необходимости людей будут перемещать в укрытие или другие безопасные места.

Также "Укрзализныця" будет рассредоточивать пассажирские потоки и подвижной состав, чтобы избежать их скопления. При необходимости движение отдельных поездов может быть ограничено или временно прекращено.

На вокзалах и станциях пассажиров будут дополнительно информировать через громкоговорители, информационные табло, сайт и приложение "Укрзализныци". Там также обнародуют рекомендации по действиям во время разных уровней угрозы и маршруты к ближайшим укрытиям.

Работников, непосредственно работающих с поездами, будут дополнительно обеспечивать средствами индивидуальной защиты – защитными жилетами и шлемами.

Напомним, утром 18 сентября российские войска нанесли удар по пригородному поезду в Харьковской области. Двое пассажиров получили тяжелые ранения – во время эвакуации они не отошли на безопасное расстояние от поезда.

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