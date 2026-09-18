Удар по электропоезду на Харьковщине: погиб 30-летний мужчина, восемь пострадали
В результате атаки российского беспилотника на электропоезд в Харьковском районе погиб 30-летний мужчина, еще восемь человек пострадали
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.
По предварительным данным следствия, российские военные применили БпЛА типа Герань-4.
Погиб 30-летний мужчина. Еще восемь человек пострадали – у них диагностированы ожоги, ушибы и ранения.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека, по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, утром 18 сентября российские войска нанесли удар по пригородному поезду на Харьковщине. В результате вражеской атаки загорелись несколько вагонов (в частности, первый и второй). Сообщалось о пяти пострадавших.