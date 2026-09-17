Смертельное ДТП в Тернопольской области: мотоциклист сбил 87-летнего пешехода
На Тернопольщине за прошедшие сутки произошло смертельное ДТП, в котором погиб 87-летний пешеход
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Авария произошла около 6:45 в Залещиках. По предварительным данным, 37-летний местный житель, управляя мотоциклом, наехал на пожилого мужчину.
Пострадавшего с полученными травмами доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
Еще одно ДТП произошло около 8:00 в Тернополе на улице Гетьмана Мазепы. 46-летний житель Львовщины за рулем автомобиля Opel Movano наехал на 17-летнюю девушку. Ее госпитализировали.
У водителей обоих транспортных средств отобрали образцы крови для проверки содержания алкоголя. Следователи устанавливают причины и обстоятельства аварий.
Напомним, на Львовщине грузовик насмерть сбил 34-летнего пешехода . Водителя светит от трех до восьми лет лишения свободы, а также лишение права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.