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17 вересня 2026, 13:26

Заступник міністра інфраструктури збив 16-річну дівчину на Житомирщині: ДБР розслідує ДТП

17 вересня 2026, 13:26
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Увечері 11 вересня поблизу села Василівка Житомирського району сталася ДТП за участю заступника міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Руслана Олійника. Аварія сталася на трасі Київ – Чоп

Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела УП у правоохоронних органах, передає RegioNews.

Зазначається, що автомобіль Volkswagen Transporter наїхав на 16-річну дівчину, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу.

Аварія сталася близько 23:20. Постраждала, яка є жителькою села Василівка, отримала численні травми та була госпіталізована.

За даними медиків, на момент прибуття бригади екстреної допомоги стан дівчини був важким. Вона не реагувала на больові подразники. Попередньо лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, закриту травму живота та колото-різані рани нижньої частини живота.

За даними Суспільного, 14 вересня після стабілізації стану дівчину перевели до Житомирської обласної дитячої лікарні. Вона перебуває у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії на апаратному диханні.

Медичний директор лікарні Микола Бобер повідомив, що стан дитини залишається важким, однак наразі загрози її життю немає.

Що відомо про розслідування

12 вересня Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом ДТП. Слідчі встановлюють усі обставини аварії.

За словами представниці ДБР Катерини Герасімук, після прибуття правоохоронців водій пройшов огляд на стан сп'яніння. За його результатами він був тверезим.

Попередня правова кваліфікація справи – частина 1 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілій тілесне ушкодження середньої тяжкості.

Батько постраждалої дівчини відмовився ЗМІ коментувати ДТП та виступив проти висвітлення ситуації.

Нагадаємо, на Черкащині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 23-річний пасажир автомобіля. Ще троє людей, серед яких 22-річний водій, 16- та 20-річні пасажири, отримали травми та були госпіталізовані.

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