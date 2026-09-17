РФ нанесла авиаудар по Славянску: разрушены три дома, есть раненая

Фото: Facebook.com/ Вадим Лях

Об этом сообщил руководитель Славянской ГВА Вадим Лях, передает RegioNews.

В результате удара разрушены три частных дома. Еще по меньшей мере 16 домовладений и многоэтажный дом получили повреждения.

Ранение получила 20-летняя девушка. Ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, ночью 17 сентября российские войска четвертый раз за месяц ударили баллистикой по комбинату "Запорожсталь", который был остановлен после обстрела 11 августа. На предприятии продолжаются работы по разбору завалов и ликвидации последствий атаки для обследования и последующей оценки нанесенного ущерба.